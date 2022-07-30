القبص على احد أفراد عصابة نفذت سطو على منفذ كي كارد في ميسان

القبص على احد أفراد عصابة نفذت سطو على منفذ كي كارد في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..كشفت قيادة شرطة ميسان عن تمكنها من القبض على أحد افراد عصابة قامت بعملية سطو مسلح على منفذ للكي كارد في المحافظة لافتة إلى أنها تعرفت على هوية أفراد العصابة الآخرين

وقال إعلام القيادة لـ(المستقلة) ان جرام ميسان بالاشتراك مع الأمن الوطني ومديرية الاستخبارات تمكنا من القبض على احد أفراد عصابة سطو مسلح قامت بسرقة منفذ كي كارد جنوب المحافظة بقضاء المجر الكبير تحديدا.

وأشار إلى انه وبعد استخبار شرطة ميسان بوجود حادث سطو مسلح على منفذ كي كارد صباح، الجمعة، في قضاء المجر ، امر قائد شرطة ميسان اللواء المهندس الحقوقي ناصر الأسدي بتشكيل فريق عمل مشترك من قسم مكافحة إجرام ميسان والأمن الوطني والاستخبارات وبإمرة مدير قسم المكافحة.

وأضاف ان الفريق شرع بجمع الأدلة وتفريغ الكاميرات التي تقع في محيط الحادث وبعد التعمق بالاجراءات ومتابعة دخول وخروج العجلة التي تستقلها العصابة وتعقبها من خلال كاميرات المراقبة، وتم تحديد مكان تواجدها ومداهمة المنزل التي تتواجد فيه العجلة.

وبين أن العملية أسفرت عن اعتقال احد أفراد العصابة بالإضافة الى التعرف على هوية باقي العصابة وتعميم أوصافهم على السيطرات ونقاط التفتيش بغية القاء القبض عليهم بأسرع وقت، مؤكدا الى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهم أصوليا .