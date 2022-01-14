القاهرة تستضيف منتدى الفن الدولي

المستقلة/- يستضيف متحف الحضارة في العاصمة المصرية “منتدى الفن الدولي” الذي يعد أضخم حدث فني تشكيلي عالمي في نسخته الأولى في الفترة من 15 إلى 19 كانون الثاني/يناير 2022.

وتقام الفعالية الفنية العالمية برعاية وزارة الثقافة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة السياحة والآثار ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة البيئة وهيئة تنشيط السياحة، وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة والمتحف القومي للحضارة المصرية والجمعية الدولية للفنون المعاصرة في نيويورك.

ويعكس منتدى الفن الدولي – الذي تنظمه كل من مؤسسة شيراندا للفن الدولي وجوبيتر كومز ويرعاه كل من تطوير مصر العقارية وبنك القاهرة والطيران العماني وشركة رامسكو للتجارة والتوزيع – ارتباط الفن التشكيلي بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما يهدف إلى توطيد علاقة الفن عامة والفن التشكيلي خاصة بتطوير الثقافة المعززة للتنمية ودورها في إثراء فكر الإنسان وأبعاد هويته وبنائها.

وتضم أجندة منتدى الفن الدولي مجموعة كبيرة من الفعاليات والنقاشات الفنية التي تناقش دور الفن في تعزيز التنمية المستدامة وبناء شراكات بين الفنانين وممارسي التنمية المستدامة، إلى جانب جلسة نقاشية خاصة تهدف لبناء شبكة عالمية تتكون من الفنانين والممارسين في مجال التنمية، لضمان استمرارية وتقدم حوار الفن من أجل التنمية المستدامة.

ويسعى المنتدى من خلال فعالياته لوضع إستراتيجيات وخطط فنية تنموية قابلة للتنفيذ تستهدف خلق جمهور مثقف على دراية بدور الفن التوعوي والتنموي قادر على الابتكار والإبداع. ويساهم المنتدى في تفعيل الحوار الثقافي مع الآخر ودعم الثقة بالذات الثقافية المصرية والعربية، وقدراتها على الإبداع والتجديد، وذلك في ظل تعاظم ثقافة حوار الحضارات، بالإضافة إلى أهمية تعزيز البعد الثقافي التنموي حول العالم.