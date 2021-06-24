القانونية تحذر .. تداخل الدوائر المتعددة من أكبر الثغرات التي تواجه قانون الانتخابات

المستقلة/- حذّرت اللجنة القانونيَّة في مجلس النواب من تداخل الدوائر الانتخابية المتعددة، عادّة هذه الفقرة من أكبر الثغرات التي تواجه قانون الانتخابات ويمكن أن تتسبب بمشكلات كبيرة ستظهر عند إجراء الانتخابات.

وقال عضو اللجنة سليم همزة في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ “من أكبر الثغرات التي يعاني منها قانون الانتخابات تداخل الدوائر الانتخابية المتعددة في أكثر من 70 منطقة”، مبيناً أنه “ليس هناك جداول واضحة تبين توزيع الدوائر الانتخابية على المناطق، ما سيسبب مشكلات كبيرة ستظهر في الانتخابات”.

وأضاف أنَّ “تداخل الدوائر الانتخابية دون حلول قبل بداية الانتخابات سيفتح باباً واسعاً لتزويرها، وستولد نتائج الانتخابات بهذه الثغرات الحالية مشكلات كبيرة ولن تكون النتائج بمستوى الطموح”.

ولفت همزة إلى أنَّ “التركيز على نجاح الانتخابات يبدأ من تكوين قانون ملم بجميع الحيثيات القانونية بشكل يتيح للجميع المشاركة المطمئنة، ويجب أن تكون الانتخابات بإشراف أممي وجو أمني مسيطر عليه”، مبيناً أننا “وفي ظل هذه المشكلات القانونية، بحاجة لتأجيل الانتخابات”، مشيراً إلى أنَّ “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تدرك أهمية هذه الفقرات والتداخل بين الدوائر والمشكلات القانونية التي قد تحدث جراء هذه التداخلات”.

من جانبه، بين الخبير القانوني علي التميمي أنه “بالرغم من أنَّ القانون نص على أن تكون الدوائر متعددة وقسّم المحافظات على دوائر، إلا أنَّ هذه الدوائر مررت ليس مثلما كانت المطالبة بها أن تكون متعددة وكل دائرة تمثل 100 ألف ناخب، وإنما تم اعتماد الدوائر المتوسطة”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الموارد تجري مفاوضات صعبة مع تركيا لتحديد حصة مائية ثابتة للعراق

اخبار العراق

القانونية تحذر .. تداخل الدوائر المتعددة من أكبر الثغرات التي تواجه قانون الانتخابات

اخبار العراق

النزاهة النيابية : مليار دولار كلفة نقل العمال الاجانب في شركات النفط الاجنبية

اخبار العراق

امانة مجلس الوزراء : تنفيذ عشرات المدارس ضمن مشروع المدارس رقم 1

اخر الاخبار

جوجل يحتفي بذكرى ميلاد الفنان الجزائري محمد راسم

اخر الاخبار

“أمر إخلاء” كوميديا اجتماعية تتصدر دول الخليج

رياضية

كشف مفاجأة جديدة بخصوص تجديد عقد ميسي

رياضية

كشف مفاجأة جديدة بخصوص تجديد عقد ميسي

رياضية

بنزيما يعلق على توهجه أمام البرتغال

رياضية

ريال مدريد يستعيد لاعبه المعار

رياضية

رونالدو يحقق إنجازات تاريخية في مباراة فرنسا

رياضية

منتخب لبنان يتأهل إلى كأس العرب

رياضية

إلزام قطر بتحسين أوضاع العمال في كأس العالم 2022

رياضية

تعرف على مواجهات دور الـ16 لبطولة يورو 2020

رياضية

تعرف على المتأهلين لثمن نهائي يورو 2020

رياضية

منتخب ألمانيا يفلت من فخ المجر في يورو 2020

رياضية

التعادل يحسم قمة فرنسا والبرتغال في يورو 2020