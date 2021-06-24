القانونية تحذر .. تداخل الدوائر المتعددة من أكبر الثغرات التي تواجه قانون الانتخابات

المستقلة/- حذّرت اللجنة القانونيَّة في مجلس النواب من تداخل الدوائر الانتخابية المتعددة، عادّة هذه الفقرة من أكبر الثغرات التي تواجه قانون الانتخابات ويمكن أن تتسبب بمشكلات كبيرة ستظهر عند إجراء الانتخابات.

وقال عضو اللجنة سليم همزة في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ “من أكبر الثغرات التي يعاني منها قانون الانتخابات تداخل الدوائر الانتخابية المتعددة في أكثر من 70 منطقة”، مبيناً أنه “ليس هناك جداول واضحة تبين توزيع الدوائر الانتخابية على المناطق، ما سيسبب مشكلات كبيرة ستظهر في الانتخابات”.

وأضاف أنَّ “تداخل الدوائر الانتخابية دون حلول قبل بداية الانتخابات سيفتح باباً واسعاً لتزويرها، وستولد نتائج الانتخابات بهذه الثغرات الحالية مشكلات كبيرة ولن تكون النتائج بمستوى الطموح”.

ولفت همزة إلى أنَّ “التركيز على نجاح الانتخابات يبدأ من تكوين قانون ملم بجميع الحيثيات القانونية بشكل يتيح للجميع المشاركة المطمئنة، ويجب أن تكون الانتخابات بإشراف أممي وجو أمني مسيطر عليه”، مبيناً أننا “وفي ظل هذه المشكلات القانونية، بحاجة لتأجيل الانتخابات”، مشيراً إلى أنَّ “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تدرك أهمية هذه الفقرات والتداخل بين الدوائر والمشكلات القانونية التي قد تحدث جراء هذه التداخلات”.

من جانبه، بين الخبير القانوني علي التميمي أنه “بالرغم من أنَّ القانون نص على أن تكون الدوائر متعددة وقسّم المحافظات على دوائر، إلا أنَّ هذه الدوائر مررت ليس مثلما كانت المطالبة بها أن تكون متعددة وكل دائرة تمثل 100 ألف ناخب، وإنما تم اعتماد الدوائر المتوسطة”.