القاء القبض على 6 متهمين تسببوا باثارة نزاع عشائري في البصرة

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المستقلة /-سرى جياد/اعلنت وزارة الداخلية فض نزاع عشائري مسلح والقاء القبض على المتسببين في الهارثة.

وذكرت الوكالة انه تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود وباشراف قائد شرطة محافظة البصرة،وعد ورد إخبار بحصول نزاع عشائري مسلح ضمن قاطع الهارثة على الفور تم تشكيل قوة من افواج طوارئ شرطة البصرة بإشراف ومتابعة قائد شرطة محافظة البصرة وبعد وضع خطة محكمة تم تطويق المنطقة والسيطرة على النزاع وإلقاء القبض على 6 متهمين وعجلتين كانو يستقلونها ضبط داخلها سلاح نوع كلاشنكوف.

واضافت انه تمت إحالتهم الى القضاء ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه اثارة الفتن والنزاعات في المحافظة.

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