القاء القبض على متهمة بالسرقة وآخر بالتزوير في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد

القاء القبض على متهمة بالسرقة وآخر بالتزوير في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد

المستقلة /- اعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، القاء القبض على متهمة بالسرقة وآخر بالتزوير في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، أنه “تمكنت مفارز مكتب مكافحة إجرام الحبيبية في مديرية مكافحة إجرام بغداد من إلقاء القبض على متهمة لقيامها بسرقة مبلغ 130 مليون دينار من أحد المواطنين”.

واضافت انه “في حين ألقت مفارز مكتب مكافحة إجرام التاجي القبض على متهم بالتزوير”.

وأكدت الوزارة انه “تم تدوين أقوال المتهمين وعرض الموضوع على أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهما وفق المواد القانونية الخاصة”.