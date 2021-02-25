القاء القبض على عصابة سرقة في سوق الشورجة ومتهم سرق 55 مليون دينار

المستقلة /- أعلنت مديرية مكافحة الاجرام، عن القاء القبض على عصابة سرقة في سوق الشورجة، فيما اعتقلت متهم بسرقت (55) مليون دينار في بغداد الجديدة.

وذكرت المديرية في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس، ان “مفارزها القت القبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي قدره (55) مليون دينار في منطقة بغداد الجديدة، وتمكنت أيضا من إلقاء القبض على عصابة قامت بعدت عمليات سرقة (نشل) في سوق الشورجة”.

وأضافت المديرية ان “مفارز مكاتبها في جانبي الكرخ والرصافة نفذت العديد من أوامر القبض الصادرة من القضاء بحق عدد من المتهمين”، موضحة انه  “تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

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