القاء القبض على شخص نشر “ادعاءات دينية” باطلة صدمت الجميع

المستقلة /- أعلنت وزارة الداخلية البحرينية في تغريدة لها عبر حسابها في ”تويتر عن إلقاء القبض على أحد الأشخاص بعد نشره ادعاءات ”دينية باطلة“، من خلال مقطع صوتي له تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يدعي فيه النبوة، وأضافت الوزارة أنه تم ضبط الشخص وثبت أنه يعاني من اضطرابات عقلية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

ونشرت صحيفة ”البلاد“ البحرينية معلومات تفيد بأن الشخص يدعى أحمد علي متروك هو قيم لمسجد في منطقة سار، وادعى النبوة عن طريق تسجيل صوتي، قال فيه أنه ”سينشر رسالته تحت عنوان الفرقان”، وأضاف ”إنني لصادق فيما ادعيت، والتي على ضوئها اتخذني البعض هزوا وسخريا، واصفيني بالجنون، لكن كما يقال، الأمس قد مضى وولى بما فيه من مراره، ومن حلاوة، والكلام عنه غير مجدٍ الآن“.

وأشار متروك في حديثه ان رسالته موجهة لجميع الديانات، ويستند أحيانا على بعض الآيات القرآنية التي لا تتعارض مع أي ديانة، مؤكدا انه يتوسم الخير من النخبة المثقفة والمؤثرة في المجتمع، كلا حسب مكانته، سواء كان عبر برامج مواقع التواصل الاجتماعي، أو مكانته في المجتمع، متمنيا منهم بأن يوصلوا هذه الرسالة إلى المعنيين، ورجال الدين بكل المذاهب.

وانتشرت ظاهرة ادعاء مؤخرا بأكثر من بلد، فقد سبق أن ألقت السلطات السعودية مطلع هذا العام القبض على الشاعر محمد بن الشايب بعد ادعائه النبوة، كما قامت السلطات اللبنانية بالقبض على شخص يدعى ”نشأت“ كان قد ادعى النبوة كذلك، بالاضافة الى فتاة يمنية ادعت النبوة.