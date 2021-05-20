الفيفا يلمح لمشاركة محمد صلاح في الأولمبياد

المستقلة/- ألمح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لمشاركة النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول في أولمبياد طوكيو صيف العام الحالي.

وفي الوقت الذي لم يتبين فيه بعد، موقف صلاح من المشاركة مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو المقبلة، حفز الفيفا النجم المصري، وذكّره بمشاركته في دورة 2012 في لندن.

وقال الفيفا عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: “3 أهداف رائعة سجلها محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة في مشاركته الأولى بالألعاب الأولمبية في لندن 2012”.

وتساءل: “هل يسجل صلاح مجددا في طوكيو؟”.

ولم يرد نادي ليفربول على طلب اتحاد الكرة المصري بشأن ضم صلاح لقائمة المنتخب الأولمبي المصري المشاركة في طوكيو.

وكان صلاح قد سجل 3 أهداف في أولمبياد لندن 2012، في شباك البرازيل ونيوزيلندا وبيلاروسيا.