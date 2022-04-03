الفيفا يكشف عن قيمة الجوائز المالية لمونديال قطر

المستقلة /- كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قيمة الجوائز المالية التي ستحصل عليها المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم المزمع في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبلين.

ووفقا لـ”الفيفا”، فإن بطل العرس العالمي المقبل سينال 42 مليون دولار، فيما سيحصل الوصيف على 30 مليون دولار، وصاحب المركز الثالث على 27 مليون دولار.

وفي ما يلي الجوائز المالية التي ستحصل عليها باقي المنتخبات الأخرى المشاركة في البطولة:

صاحب المركز الرابع: 25 مليون دولار.

أصحاب المراكز من 5 إلى 8: 17 مليون دولار لكل منتخب.

أصحاب المراكز من 9 إلى 16: 13 مليون دولار لكل منتخب.

أصحاب المراكز من 17 إلى 32: 9 ملايين دولار لكل منتخب.

وأعلن “الفيفا” أيضا، أن جميع المنتخبات المتأهلة لنهائيات مونديال قطر، ستنال مبلغا قدره 1.5 مليون دولار من أجل التحضير للبطولة العالمية.

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الحكومة الكويتية تعتزم تقديم ”استقالتها“ الى البرلمان

اخر الاخبار

الصحافة الانجليزية : صلاح يتراجع عن مطالبه المالية التعجيزية ويقترب من التجديد لليفربول

اخبار العراق

اليابان تدعم عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمنع التطرف العنيف في العراق

اخر الاخبار

الأنبار..وبنات آوى ..وكارثة (غياب) زعامات المكون السني!!

اخبار العراق

عالية نصيف توجه أسئلة برلمانية الى مدير عام سلطة الطيران المدني

اخر الاخبار

غدا.. استئناف المباحثات بين روسيا وأوكرانيا

اخر الاخبار

الفيفا يكشف عن قيمة الجوائز المالية لمونديال قطر

اخر الاخبار

الفيفا يكشف عن قيمة الجوائز المالية لمونديال قطر

سياسية

محلل سياسي : حكومة المقبلة بدون الإطار التنسيقي لن تمضي

الاخبار

خبراء الإنترنت يحذر من عدم الاهتمام بمتصفح الويب الخاص بـ”جوجل”

اخر الاخبار

مصر : وقف الحلقة الأولى من مسلسل “دنيا تانية” لعدم حصولها على تصريح

اخبار العراق

الكاظمي يزور علاوي في مستشفى ابن سينا للاطمئنان على صحته

اخر الاخبار

طقس العراق : تصاعداً للغبار مع انخفاض في درجات الحرارة الأسبوع الحالي

اخر الاخبار

Business Insider الأمريكية: الغرب فشل في شل اقتصاد روسيا

اخر الاخبار

التربية : آليّة جديدة لامتحانات السادس الابتدائي

اخبار العراق

الصحة : إطلاق الاستمارة الألكترونية الخاصة بتوزيع الملاكات الطبية والصحية والتمريضية

اخر الاخبار

مايكروسوفت تعلن عن استحواذها على شركة التعدين الرقمي Minit