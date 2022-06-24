الفيفا يقرر زيادة عدد اللاعبين في قوائم منتخبات كأس العالم

الفيفا يقرر زيادة عدد اللاعبين في قوائم منتخبات كأس العالم

المستقلة/- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، امس الخميس، قرارا بزيادة عدد اللاعبين في قوائم المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022.

وسينطلق المونديال في قطر، لأول مرة في الشتاء، في الفترة ما بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقرر الفيفا زيادة عدد اللاعبين في قوائم المنتخبات خوفا من التأثيرات المحتملة لفيروس كورونا، قبل وأثناء البطولة.

وعلى ضوء ذلك تقرر زيادة عدد اللاعبين في القوائم الأولية للمنتخبات من 35 لاعبا إلى 55 لاعبا.

أما بخصوص القوائم النهائية قرر الفيفا زيادة عدد اللاعبين من 23 لاعبا على الأقل إلى 26 لاعبا بحد أقصى، لكل منتخب.

وستضم دكة البدلاء في مباريات المونديال 15 لاعبا لكل فريق.

كما أعلن الفيفا أن آخر مباراة يخوضها اللاعبون مع أنديتهم قبل الانضمام للمنتخبات استعدادا للمونديال ستكون يوم 13 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.