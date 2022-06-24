الفيفا يقرر زيادة عدد اللاعبين في قوائم منتخبات كأس العالم

المستقلة/- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، امس الخميس، قرارا بزيادة عدد اللاعبين في قوائم المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022.

وسينطلق المونديال في قطر، لأول مرة في الشتاء، في الفترة ما بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقرر الفيفا زيادة عدد اللاعبين في قوائم المنتخبات خوفا من التأثيرات المحتملة لفيروس كورونا، قبل وأثناء البطولة.

وعلى ضوء ذلك تقرر زيادة عدد اللاعبين في القوائم الأولية للمنتخبات من 35 لاعبا إلى 55 لاعبا.

أما بخصوص القوائم النهائية قرر الفيفا زيادة عدد اللاعبين من 23 لاعبا على الأقل إلى 26 لاعبا بحد أقصى، لكل منتخب.

وستضم دكة البدلاء في مباريات المونديال 15 لاعبا لكل فريق.

كما أعلن الفيفا أن آخر مباراة يخوضها اللاعبون مع أنديتهم قبل الانضمام للمنتخبات استعدادا للمونديال ستكون يوم 13 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار قطر

أمير قطر يصل القاهرة بدعوة من السيسي

اخر الاخبار

الفيفا يقرر زيادة عدد اللاعبين في قوائم منتخبات كأس العالم

اخبار العراق

نجاح عملية جراحية في ميسان برفع سكين من صدر شاب

اخر الاخبار

كهرباء الميكانيك..ترفك لايت..القطع كل ربع ساعة !!

اخر الاخبار

المانيا تواجه أزمة غاز بعد انخفاض 60% من عمليات التسليم

اخر الاخبار

“منتدى اصنع في الإمارات” يختتم أعماله بتوقيع 32 اتفاقية

اخر الاخبار

استقالات الكتلة الصدرية…قراءة واقعية

اخر الاخبار

استقالات الكتلة الصدرية…قراءة واقعية

اخبار العراق

هيئة الحج:  لم نحصل على اي زيادة من السعودية باعداد حجاجنا

اخبار العراق

حفلة.. مفاجأة نوال الزغبي الصيفية

اخبار العراق

دواي في العاصمة للمطالبة بـ”حقوق” ميسان وسرعة انجاز المشاريع الوزارية 

اخر الاخبار

  اللعبة النصية في تشكيل السرد

اخر الاخبار

الاتزان الرقمي يتصدر الاهتمام في مهرجان كان ليونز

اخبار العراق

الأمن الوطني يعتقل (16) متهماً بأزمة الوقود في أربع محافظات

اخبار العراق

زيدان: القضاء اختار لنفسه أن يكون مستقلاً عن بقية السلطات مهما كان ثمن

اخبار العراق

وزارة الصحة : مرض الكوليرا لا يزال تحت السيطرة

اخبار العراق

مجلس الخدمة يشكل لجاناً لتنفيذ قرار تثبيت المتعاقدين في مؤسسات الدولة