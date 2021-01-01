الفياض والعامري يشاركان في مراسم ذكرى اغتيال الفريق سليماني والمهندس في جامعة طهران

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المستقلة.. شارك رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ورئيس ائتلاف الفتح هادي العامري في المراسم التي اقامتها جامعة طهران بالذكرى السنوية لاغتيال قائد فيلق قدس قاسم سليماني ورئيس هيئة الأركان في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ورفاقهم.

وقال الفياض في كلمة بالمناسبة “في هذه المراسم نحن أصحاب العزاء في القائد قاسم سليماني فضيفنا المغدور استشهد على أرض العراق”.

واضاف أن “الشعب العراقي عشق الشهيد القائد سليماني في ظرف كانت فيه المنطقة تتعرض لعملية تزييف للوعي”.

وأشار الى ان “الشعب العراقي تمكن من معرفة الطريق الصحيح ليكون حاضرا في كل قضايا الأمة وفي مقدمتها قضية فلسطين”.

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