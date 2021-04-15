المستقلة /- صيام شهر رمضان مليء بالفوائد الصحية الرائعة حيث إنه يفيد القلب والدماغ والجهاز الهضمي، إليكم أهم فوائد الصيام في رمضان..

صيام شهر رمضان من أركان الإسلام التي فرضها الله عز وجل على المسلمين حيث إنه يعتبر من الشهور التي تهذب الروح وتقرب المسلم إلى الله، فضلا عن أن صيام رمضان له الكثير من الفوائد الصحية الرائعة التي تحمي الجسم من الأمراض وتعزز الصحة، والآن نتطرق إلى أهم الفوائد الصحية لصيام شهر رمضان..

الصيام والجهاز الهضمي

يعتبر الصيام له تأثير مباشر على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي حيث إن الصيام مهم لتجديد الخلايا الموجودة به، فضلا عن زيادة عملية التمثيل الغذائي وهذا له دور في تنشيط الجهاز الهضمي والمساعدة على عمله بشكل أفضل والحماية من الأمراض التي من الممكن أن تصيبه.

الصيام وصحة الدماغ

عند الصيام تحدث بعض التغيرات الكيميائية في الدماغ مما يساعد في الحفاظ على صحتها، حيث إنه أثناء الصيام يتم إنتاج البروتينات مما يساعد على تنشيط الخلايا العصبية بالدماغ، فضلا عن أنها تنتج الكيتونات والتي تعتبر من مصادر الطاقة المهمة للأعصاب مما يحمي الدماغ من التعرض إلى بعض الأمراض مثل ألزهايمر وغيرها من الأمراض.

صيام رمضان لإنقاص الوزن

إنقاص الوزن

يعتبر صيام شهر رمضان من الأوقات الفعالة لمن يريدون إنقاص وزنهم والوصول إلى الوزن المثالي بشرط عدم الإفراط في تناول الطعام بعد الإفطار، ويفضل تناول الأطعمة القليلة الدهون والتي لا تحتوي على سعرات حرارية عالية مع الحرص على الإكثار من تناول الماء بين وجبتي الإفطار والسحور.

الحفاظ على صحة القلب

من بين الفوائد الصحية للصيام الحفاظ على صحة القلب وحمايته وتحسين أدائه، حيث إن بإمكان الصيام التقليل من الإصابة بالنوبات القلبية، حيث إنه يؤدي إلى انخفاض مستوي الهوموسيستين والتي تعتبر السبب الرئيسي للنوبات القلبية، فضلا عن أن الصيام يحمي من الإصابة بفشل القلب، والتقليل من الأمراض القلبية الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم، كما أنه يساعد على تحسين ضربات القلب.

أهم نصائح للحامل عند صيام رمضان.. الراحة وتجنب الكافيين

التخلص من السموم

صيام رمضان يساعد على التخلص من السموم التي توجد في الجسم، حيث أشار موقع ويب طب إلى أن الصيام يساعد على تنظيف القولون والأمعاء من السموم التي توجد به، حيث إن الصيام عن تناول الماء والطعام والدواء خلال نهار رمضان يقلل من نسبة دخول السموم إلى الجسم ويعطي فرصة للجسم لتنظيف السموم الموجودة به وأيضا تجديد خلايا الجسم، ولكن هذا لن يحدث دون اتباع نظام صحي والتخلي عن الدهون والسكريات، وتجنب التدخين بعد الإفطار.