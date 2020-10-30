الفهداوي : الحلبوسي ومن حوله آذوا السنة أكثر من الاخرين

الفهداوي : الحلبوسي ومن حوله آذوا السنة أكثر من الاخرين

المستقلة/- ذكر عضو مجلس النواب القيادي في الجبهة العراقية قاسم الفهداوي أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ومن حوله جميعا آذوا السنة أكثر من الآخرين.

وبين الفهداوي ، أن سبب تكوين التحالف الجديد هو ليس استبعاد الحلبوسي فقط وإنما لتصحيح النهج الذي سار عليه ومن حوله في قيادة السنة.

وأكد أن رد الفعل جاء نتيجة الاخطاء السياسية والخروج بمشروع جديد يخدم السنة والعراق.

وأوضح أنه لايوجد مرشح لهذه اللحظة بديلا عن الحلبوسي وان اقالته هو احد أهداف تكوين التحالف.