الفنان محمد شاكر يكشف أصدقاء المصالح في ” لمّا لمّا “

الفنان محمد شاكر يكشف أصدقاء المصالح في ” لمّا لمّا “

المستقلة/..اطلق الفنان محمد شاكر،عمله الغنائي الجديد تحت عنوان ” لمّا لمّا ” الذي صاغ كلمات العمل الشاعر محمود سالم وهو التعاون الأول بينهما باللهجة المصرية ، فيما صور العمل بأسلوب الفيديو كليب تحت إدارة المخرج رامي نبها ، ومن إنتاج شركة كرافت ميديا .

يعد العمل الجديد (لمّا لمّا) من الأعمال الغنائية التي سعى الفنان محمد شاكر لتسليط الضوء على العلاقات بين الأصدقاءُ خصوصا تلك العلاقات إذا ما كانت علاقةٌ صادقة دون مصالح، ويبقى حجم الألم هو الوحيد الذي يكبر ويزداد ، من أولئك الأصدقاء الذين يختفون وتتلاشى صورهم من الذاكرة لكون العلاقات التي جمعتهم أساسها المصالح .

وتقول كلماتها : لمّا لمّا

انتو فين رحتو فين يا صحبة كانت عكس اليمين

كان وكان .. كان زمان والدنيا دارت واهو كلو بان ..

لما لما لما لما يا ما كان علينا لما …. لما كنا كنا ايدينا تتحط بجيوبنا

كانو ظلي ظلي يشوفوا بس طرف ظلي … دلوقتي قالوا خلي يولي

لمّا لمّا من كلمات محمود سالم، ألحان تيم علي، توزيع ماجد ضاهر، ميكس وماستر روجيه ابي عقل .

” لمّا لمّا ” تم اطلاقها على القناة الرسمية لشركة كرافت ميديا على اليوتيوب ، وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية ، ومواقع التواصل الاجتماعي ، وكافة المتاجر الالكترونية ،