الفنان عوض طنوس يطلق أغنية جديدة ” صرتو واحد “

المستقلة/-طرح الفنان عوض طنوس أغنية جديدة باللهجة اللبنانية بعنوان ” صرتو واحد ” عبر قناته الرسمية على اليوتيوب.، على طريقة “Lyrics clip” بإمضاء المخرج زيد ابو طالب، وهي من كلمات نسيم العلم ، وألحان ماجد أمين ، وتوزيع موسيقي ماجد ضاهر ، وميكس ماستر روجيه ابي عقل .

صرتو واحد من الإعمال الغنائية التي تركز على فرحة العروسين ، خصوصا وان فترة إطلاق الأغنية من الفترات التي تشهد إقامة الأفراح ، في مختلف الدول العربية ، ولما تحمله هذه المناسبات والتعبير عن الفرح والسعادة ، جاء طرح هذا العمل ليكون هدية لكل العرسان في عالمنا العربي وتقول كلماتها :

الليلة ما عدتو قلبين …. ما عدتو عيون بشخصين .. صرتو واحد رح قولا

هوي نصك وانتِ نصو … يللا قوموا القالب قصوا … فرجونا الرقصة الأولى

يللا زتي باقة وردكتا نجوز شي رفيقة بعدك

والزفات يدقولا يدقولاويغنولا

الزلغوطة لمين لست الحلوين

يللي اما بالاآويها تحيي المعزومين

الجدير بالذكر أن الفنان عوض طنوس ،طرح مؤخرا أغنية ” انا بحاجة لدم حققت انتشارا واسعا “وزاد عدد مشاهداتها عن المليون مشاهدة ، كما يستعد طنوس لإصدار العديد من الإعمال الغنائية ، على صعيد آخر ينشط الفنان عوض طنوس حاليًا في إحياء الحفلات الفنية وحفلات الزواج .