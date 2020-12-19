الفنان ربيع ينطلق بأغنية سكر

المستقلة.. أطلق الفنان ربيع أولى أعماله الغنائية بعنوان ” سكر ” ليسجل من خلال هذا العمل انطلاقته الفنية في سماء الأغنية العربية.

العمل جاء بقالب يحاكي روح الشباب، وتم تصوير العمل بأسلوب الفيديو كليب في القاهرة، تحت إدارة المخرج سلامة، علماً بأن أغنية ” سكر ” من كلمات وألحان أحمد أبوزيد، والتوزيع الموسيقي محمد شفيق ومن إنتاج : تيونز أرابيا .

” سكر ” هي بداية المشوار الفني للفنان ربيع مع شركة تيونز أرابيا ، التي تبنت هذه الموهبة المصرية الفنية الصاعدة ، لترسم له مسارا فنيا ، في سماء الأغنية الشبابية المصرية من خلال تقديم منتج غنائي يزخر بالأفكار والجمل الشعرية واللحنية ، بما ينسجم مع واقع المجتمع المصري والعربي بهدف الارتقاء بالذائقة الفنية ، كما قامت شركة تيونز أرابيا بوضع خطة إنتاجية سيتم الكشف عن تفاصيلها في القريب العاجل .