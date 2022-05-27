الفنان خالد عبدالله يستبق مباراة ريال مدريد وليفربول بفيديو قصير

المستقلة/- تعد كرة القدم اللعبة الأكثر شهرة وجاذبية في العالم ، لكن على رغم جاذبيتها وما تقدمه للجمهور من متعة، فإن لها وجهاً آخر مغايراً تماماً، يتمثل في الشغب وأعمال العنف والتنمر على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي ، مما يفقد هذه اللعبة المتعة ، نتيجة التعصب الذي يمارسه مشجعو كرة القدم ، قبل وبعد كل مباراة .

الفنان خالد عبدالله ، يواصل نشر كل ما هو ايجابي وبأسلوب كوميدي ، بهدف الحد من بعض السلوكيات الخاطئة ، لعشاق كرة القدم العربية والعالمية ، ليطرح فيديو قصير يسبق مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا ، مطالبا المشجعين لتلك الأندية التحلي بالروح الرياضية ، وأضاف الفنان خالد عبدالله ان مشجعي الأندية مطلوب منهم نشر الايجابية في المدرجات لان الكلام الجميل مثل المفاتيح تقفل به أفواهٍ وتفتح به قلوب.

وأكد الفنان خالد عبدالله إن التنمر الرياضي على مواقع التواصل الاجتماعي ، يفسد المذاق الكروي المتعة نتيجة لتلك المناوشات الإلكترونية والتي ترافقها بعض الكلمات المسيئة متناسين ان هناك فئات عمرية صغيرة تتابعهم ، وما يحدثه هذا التنمر والضرر الكبير في غرس مفاهيم مغلوطة في عقول الشباب والأطفال .

وطالب الفنان خالد عبدالله ان نشجع الأندية الرياضية جميعها ونبتعد عن التعصب وأن تكون رسالتنا جميعا على كافة مواقع التواصل الاجتماعي إننا نشجع أي فريق على أساس اللعب الجميل والأدء الجميل ، مطالبا المشجعين التحلي بالروح الرياضية في حال الفوز أو الخسارة .

يذكر ان الفنان خالد عبدالله ينشط منذ فترة بإطلاق رسائل توعوية، تتضمن سلسلة اسكتشات تمثيلية كوميدية هادفة ، تتناول السلوكيات الخاطئة التي يتبعها البعض ، حيث أطلق في بداية شهر رمضان المبارك عن ظاهرة التسول ، وقيادة المركبات بشكل متهور ، وكان آخرها عن مشجعي كرة القدم شاركه فيه الفنان سعد عبدالله والفنان فارس الخالدي .