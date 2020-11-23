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الفنان حكيم يرد على “محمد رمضان” بصورة لـ ياسر عرفات

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المستقلة /- فاتن امين / شارك المطرب حكيم متابعيه عبر حسابه على موقع تبادل التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” صورة نادرة له مع الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات.

وعلق الفنان حكيم علي الصورة، قائلا: “الله يرحم زعماءنا ويرحمك يا أبو عمار”، ونالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

ويعد حكيم من المطربين المهمين على الساحة الفنية، واستطاع أن يصنع اسما فى تاريخ الطرب الشعبى، وخلال مسيرة امتدت لربع قرن صنع حالة فنية متوهجة وطور الموسيقى شكلا ومضمونا فصار أحد أبرز نجوم جيله، وثالث فنان مصرى يقف على مسرح الأولمبياد التاريخى في العاصمة الفرنسية باريس بعد أم كلثوم وعبد الحليم حافظ.

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