الفنان المغربي عزيز الحلوي يصدر أغنية توجيهية عن مخاطر الطريق

المستقلة/- أصدر الفنان الشعبي عزيز الحلوي، أغنية توجيهية وتوعوية لمستعملي الطريق تحت عنوان ”اسمعني واصغى يا إنسان”، من كلمات وأداء عزيز الحلوي، وتلحين وتوزيع عبد الله الحلوي، وعبد الله صبار وعثمان حريمل، بينما تكلف بمونتاج وتركيب الفيديو أشرف عوينا، أما الهندسة الصوتية كانت لمنير معلقات.

وعبر عبد العزيز الحلوي عن سعادته من خلال  الاشتغال على هذا العمل الغنائي الذي يتم  إنجازه في إطار برنامج ”مبادرتي من أجل الحياة”، وفكرته هي رسالة لمستعملي الطريق سواء كانوا سائقين أو راجلين نظرا لكثرة الحوادث الطرقية وما تسببه من خسائر في أرواح الأبرياء”.

”اسمعني واصغى يا إنسان” هي أغنية شبابية هادفة، كلماتها بسيطة وسهلة الاستيعاب، نسعى من خلالها إيصال رسائل واضحة لمستعملي الطريق، وتحفيزهم على اتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية، وحثهم على التطبيق الكامل لقانون السير مع التحلي بالتسامح أثناء السياقة وعدم السقوط في العناد الغير المبرر، وإعطاء الحق لمن لهم الأسبقية، مع الاحترام الكامل لعلامات التشوير وكل هذا حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين”.

وأضاف:” إيمانا منا بالدور التوعوي الذي يجب أن يقوم به الفنان في مجالات شتى، ارتأيت أن أصدر أغنية تحسيسية حول المخاطر الكبيرة التي تقع في فضاء الطرقات، لتساهم قدر المستطاع إلى جانب الهيئات المخول لها السهر على الحد من حوادث السير، التي إن لم تكن قاتلة فقد تتسبب في العاهات المستديمة”.

واختتم بالقول :”فالفنان الموسيقي دوره ليس التطريب فقط بل المساهمة من خلال أعماله في التثقيف وإيصال رأيه الإيجابي التنبيهي، وبهذه الأغنية نستخلص أن الطريق للجميع، والوصول خير من عدمه، والمحافظة على التركيز أثناء السياقة والابتعاد عن التهور غير المجدي واجب”.

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