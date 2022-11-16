الفنان المصري تامر حسني يقلد 4 فنانين في إعلان جديد

المستقلة/- استحدث الفنان المصري تامر حسني فكرة جديدة في إعلانه الجديد الذي قدمه لإحدى شركات الاتصالات الشهيرة في مصر، حيث قرر تقليد 4 من زملائه الفنانين وهم “عبدالباسط حمودة، بهاء سلطان، مصطفى قمر، ومغني الراب مروان موسى”.

ونشر تامر حسني الإعلان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، ولقي استحسان الجمهور الذي تداول الإعلان بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت أنباء قد ترددت خلال الفترة الماضية عن انفصال الفنان تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل، ولكن تبين أنها مجرد شائعات تم تداولها بعد أزمة نشبت بين الثنائي لكنها لم تصل إلى الانفصال.

 

وأثارت بوسيل الجدل حول انفصالها عن تامر حسني، وذلك بعدما قامت بإلغاء متابعته عبر إنستغرام وحذف الصور التي تجمع بينهما، ما أثار الشكوك حول انفصالها عنه.

وما زاد الشكوك حول انفصالهما، منشور كتبته عبر خاصية “ستوري” على إنستغرام تحدثت خلاله عن الظلم والخذلان.

وقالت بوسيل: “اللهم أنت حسبي في من ظلمني وأنت حسبي في من آذاني وأنت حسبي في من خذلني، كفى بك يا الله حسيبا، حسبي الله ونعم الوكيل فوضت أمري إليك، في كل إنسان اغتابني بسوء، اللهم انصرني على من ظلمني فقد وعدتنا (لأنصرنك ولو بعد حين)، وأبعد عني يا الله كل من أراد بي شرا وقدر لي كل خير”.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هذه التدوينات، مشيرين إلى أن بسمة بوسيل انفصلت عن تامر حسني، خاصة أنه قد حدث خلاف بينهما مؤخرًا، وتصدرت أنباء حول انفصالهما، ولكن تامر حسني شارك بعدها صورة تجمع بينهما لينفي الأخبار التي تم تداولها حينها.

وبعد ساعات من إثارة الجدل عادت بسمة بوسيل لمتابعة زوجها على “إنستغرام” لكنها لم تعد الصور المحذوفة، تلك الحركة التي وصفها المتابعون بأنها فعلتها نتيجة تصدر أنباء انفصالهما.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

مصرف الرافدين يعرض قرضاً بدفعة واحدة للترميم والبناء

اخر الاخبار

ماسك يعيد إطلاق خدمة “تويتر بلو” في 29 نوفمبر الحالي

اخر الاخبار

تقارير: ميسي سيشارك أساسيا في مباراة الأرجنتين و الإمارات قبل كاس العالم

اخر الاخبار

بايدن يرد على إعلان دونالد ترامب ترشحه مرة أخرى للانتخابات الرئاسية

اخر الاخبار

الرئيس الأمريكي السابق ترامب يعلن رسميا ترشحه للرئاسة في انتخابات عام 2024

اخر الاخبار

انخفاض أسعار النفط مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة كورونا في الصين

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

مصرف الرافدين يعرض قرضاً بدفعة واحدة للترميم والبناء

اخر الاخبار

الفنان المصري تامر حسني يقلد 4 فنانين في إعلان جديد

اخر الاخبار

بايدن يرد على إعلان دونالد ترامب ترشحه مرة أخرى للانتخابات الرئاسية

اخر الاخبار

الرئيس الأمريكي السابق ترامب يعلن رسميا ترشحه للرئاسة في انتخابات عام 2024

اخر الاخبار

انخفاض أسعار النفط مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة كورونا في الصين

اخر الاخبار

البرتقاليَّة العالميَّة وتمكين مساحاتها الآمنة

اخبار العراق

وزير التخطيط  يؤكد سعي الوزارة لمعالجة جميع مشاكل التنفيذ في كربلاء

اخبار العراق

وزير التخطيط  يؤكد سعي الوزارة لمعالجة جميع مشاكل التنفيذ في كربلاء

اخبار العراق

شركة بتروجاينا  تحول الاراضي القاحلة في ميسان الى مدينة تبض بالحياة

اخر الاخبار

غرينبيس تنتقد مسودة نص البيان الختامي لرئاسة مؤتمر COP27 

اخبار فلسطين

لقاء قيادي بين حركتي حماس والجبهة الديمقراطية في بيروت

اخر الاخبار

ظاهرة قصيدة الهايكو العربي

اخر الاخبار

“اللاجئون في القانون الدولي للجوء” .. ورشة مشتركة بين التعاون الاسلامي والأمم المتحدة

اخبار العراق

ارتفاع طفيف باسعار الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم الثلاثاء

اخبار العراق

الادعام العام يتدخل للاشراف على ملف التحقيق في وفاة “سەهەند أحمد “

اخر الاخبار

المنتخب العراقي يبدأ تدريباته استعداداً لمواجهة كوستاريكا .. مساء اليوم

اخبار العراق

حملة واسعة لإزالة التجاوزات على حصة “هور أم نعاج” وتطبيق المراشنه