الفنان المصري أيمن عزب يعلن إصابته بكورونا: حرام عليكم

المستقلة/- منى شعلان/ أعلن الفنان المصري أيمن عزب إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″،بعدما أجرى مسحة وجاءت نتيجتها إيجابية، مطالبًا جميع مخالطيه بالاطمئنان على حالتهم الصحية.

وكتب أيمن ، فى منشورًا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أصبت بكورونا، كل من خالطني يراعي الإجراءات، دعواتكم، وإلى كل المهملين في الإجراءات الاحترازية… حرام عليكم”.

و تأتى إصابة أيمن عزب بفيروس كورونا، بعد أشهر من إصابة والده بالفيروس، ووفاته بعد شفائه منه، حيث كتب عزب وقتها عبر حسابه بموقع “فيس بوك”:” توضيح … أصيب أبى بكورونا من شهرين وخمسة أيام.. وتم شفاؤه وقتها بعد أن تم علاجه.. والتأكد من ذلك .. ودخل المستشفى بعد ذلك مرتين بسبب أمراض أخرى.. والوفاة لم تكن بسبب كورونا .. ولو كان الأمر كذلك لذكرته”.

ويعد مسلسل “البرنس” هو آخر أعمال أيمن عزب الفنية، الذي شارك به في الموسم الرمضاني الماضي، وضم المسلسل العديد من الفنانين منهم محمد رمضان، أحمد زاهر، روجينا، ريم سامي، أحمد داش، محمد علاء، رحاب الجمل، سلوى عثمان، أحلام الجريتلي، ليلا فضى، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.