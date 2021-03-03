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الفنان العراقي حسن الغانم يطرح اغنية “ايام سوده” – فيديو

المستقلة /- طرح الفنان العراقي المحبوب حسن الغانم أغنية جديدة تحمل عنوان “ايام سودة”، الاغنية لاقت رواجاً واسعاً بالتعاون مع محمد العتابي في الكلمات والحان محمد خليل .

وفي تصريح خاص للمستقلة ذكر حسن الغانم ان “الاغنية مختلفة عن اعماله السابقة حيث انها تحاكي هموم الناس والخيانة بشكل آخر”.

ومن كلمات الاغنية :

انريد نرتاح كافي يادنيه تعبنه
والعمر راح ياهو لي رجع عمرنه
غلطه كلمن كال عنج حلوه
عشنه بيج ايام سوده وبلوه
ولله ايامج بعد ماتسوه
نعيش بيهه ونهتم
كمنه يمج نرتجي
الفرحه ردناها تجي
والله تعبنا البجي
انريد نرتاح

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