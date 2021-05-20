الفنان السعودي فيصل بن خالد يطلق ” الجديد “

((فيديو))

المستقلة/- أطلق الفنان السعودي فيصل بن خالد عمله الجديد بعنوان ( الجديد ) وهو من كلمات علي حرفان و الحان عبدالرحمن المزيعل والتوزيع الموسيقي مهند خضر مكس وماستر جاسم محمد ومدير الإنتاج عبدالله البداد وتحت إشراف عام حسن طالب وإنتاج شركة تيونز آرابيا .

ويعد هذا العمل الأول إنتاجيا للفنان فيصل بن خالد مع شركته الجديدة تيونز آرابيا والذي وقع لها مؤخراً لتقوم بالإنتاج له ضمن خطة فنية وضعت له من قبل إدارة الشركة التي بدأت بتبني الأصوات الشبابية الخليجية الجديدة .

وتقول كلمات الأغنية ” الجديد ”

الجديد يانديمي جـعـل عيدك سعيد … واخذ قلـبي هديه معه باقة زهر

انت لاجيت جبت العيد لو مافيه عيد … كـل ليـله ويـوم ، ، ، وكـل عـام وشهر

واذكر ان قلبي اقسى من فولاذ الحديد … حسبي الله على بليسك ياكيف انصهر

من شفاك ، وخدودك ، أو عيونً تصيد … ولا من جسمك اللـي بالثـمـر ازدهر ؟!

يذكر أن الفنان فيصل بن خالد كان له العديد من الأعمال والإنتاجان الخليجية والعراقية التي قدمها للجمهور العربي والتي حققت بعضها ملايين المشاهدات على موقع يوتيوب .

 

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