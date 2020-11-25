الفنانه شريهان تتبرع بفستان لدعم بيروت

المستقلة /- انضمت الفنانة شيريهان لمجموعة النجوم الذين أعلنوا تبرعهم بمقتنيات استثنائية للمزاد الخيري، الذي سيقام يوم 7 كانون الأول المقبل، تحت عنوان “إلى بيروت مع حبي” لدعم ضحايا انفجار بيروت الذي وقع في شهر أغسطس الماضي.

وأعلن القائمين على المزاد في لندن عن تبرع شيريهان بفستان حريري من تصميم المصمم السعودي الشهير عدنان أكبر وارتدته في فوازير “ألف ليلة وليلة” في عام 1987، وذيلته بإمضائها، ويعرض للبيع بمبلغ يقدر ما بين 18 إلى 25 ألف جنيه إسترليني.

كما يعرض فستان للمطربة اللبنانية ماجدة الرومي من اللون الأزرق السماوي، بسعر تقديري ما بين 8 إلى 10 آلاف جنيه إسترليني.

وقدمت الفنانة العالمية إيما ستون فستانا مطرزًا من اللون الأخضر، للمصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، كانت ارتدته أثناء حضورها حفل توزيع جوائز الأوسكار في عام 2015، ويعرضه المزاد بسعر تقديري ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه إسترليني.

المزاد الخيري يقام بالتعاون بين دار مزاد سوذبيز وبمشاركة خمس مؤسسات خيرية لبنانيةK ستتقاسم ريع المزاد وتتولى توزيعه على الجهات المتضررة الأكثر حاجة، ومن بينها العائلات التي تركها الانفجار بدون مأوى والمنشآت التجارية الصغيرة وترميم المباني الأثرية المتضررة من انفجار بيروت.