الفنانة والممثلة شمس البارودي تكشف سر غيابها

المستقلة /- أصدرت الفنانة والممثلة المصرية المعتزلة من أصول سورية شمس البارودي بيانا كشفت خلاله سر غيابها هي وزوجها الفنان الكبير حسن يوسف عن عزاء شقيقها الذي أقيم يوم الجمعة.

وقالت شمس البارودي: “تلقيت العزاء في أخي من الأهل والأقارب والأصحاب من لحظة وفاته حبيبي على التليفون من القاهرة وكندا وسويسرا وكان الأهم لكل شقيقاته حضور صلاة الجنازة والدفن”.

وأضافت: “لكن حبيبتي هند وحبيبي هشام أصرا على إقامة عزاء في المسجد لكثرة أصدقائهم وأصدقاء أخي”.

وتابعت قائلة: “قررت الذهاب وأخذت رأى دكتور العائلة دكتور أيمن قداح حفظه الله، فقال أخاف عليكم فلن يكون هناك تباعد اجتماعي كاف والفيروس الآن في الذروة، وأبلغت هند وهشام أبناء أخي فقالوا ماتجوش ياعمتو إحنا نخاف عليكم مش ناقصين وجع على الحبايب”.

وأفادت شمس البارودي: “التزمنا بالرأي العاقل خاصة أن ابن شقيقتي هناء المهندس عبد الرحمن ظهرت عليه أعراض كورونا أمس وثبتت الإصابة.. رحم الله الحبيب الغالى أخي وصبر أبنائه البارين الصالحين هند وهشام وصبرنا جميعا على فقد الأخ الغالي حبيبي”.

وتغيبت الفنانة شمس البارودي عن حضور عزاء شقيقها، بجانب غياب زوجها الفنان حسن يوسف أيضا، وذلك لظروف مرضية، بينما كانت الفنانة ريم البارودي أول الحاضرين في العزاء.

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