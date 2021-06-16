الفنانة زينات  تتعرض لمحاولة سلب بقوة السلاح

المستقلة/- كشفت الفنانة اللبنانية زينات أنها قبل يومين و عند توجهها الى منزلها الواقع في محافظة جبل لبنان تعرضت لمطاردة سيارة على متنها ثلاثة أشخاص تجهل هويتهم و كان برفقتها سائقها الخاص الذي نجح بعد محاولات عديدة لإيقافه و ترهيبه بالسلاح بالفرار و التوجه بسلامة الى بيت المطربة التي أشارت الى دقائق مخيفة عاشتها في تلك الليلة.

وقالت زينات أن الهدف من مطاردتها و كما هو واضح هو السلب لان لا عداء بينها و بين أي جهة كي يهاجمها أحدهم في ساعات الفجر الاولى و يطلب من سائقها التوقف الى جانب الطريق، مؤكدة أن المسلحين لاذوا بالفرار حين دخلت الى المنطقة التي تسكن فيها ربما لعلمهم بوجود حماية أمنية مشددة في المكان .

واضافت : ربما قاموا بمطاردتي بعشوائية دون التعرف على هويتي بغية السرقة في ظل حالة من التفلت الامني المتنقل بين منطقة و اخرى في لبنان .

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