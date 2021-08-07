الفنانة دلال عبد العزيز في سطور

المستقلة /- تعتبر الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز من الأجيال الأولى التي ساهمت في إثراء السينما العربية واستطاعت أن تكتسب شهرة كبيرة من خلال مسيرة فنية طويلة وغنية.

ودخلت الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز (17 يناير 1960-7 أغسطس 2021) المجال الفني عام 1977 ، وهي متزوجة من الفنان الراحل سمير غانم منذ عام 1984.

ولدت دلال عبد العزيز محمد في قرية فرغان احدى قرى درب نجم بالمحافظة الشرقية. حاصلة على بكالوريوس من كلية الزراعة جامعة الزقازيق ، ودرجة البكالوريوس من كلية الإعلام ، جامعة القاهرة ، وبكالوريوس في الآداب ، قسم اللغة الإنجليزية ، كلية الآداب ، جامعة القاهرة ، ودرجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

دخلت المجال الفني عام 1977 ببعض الأدوار الصغيرة ، من بينها دورها في مسلسل “بنت الأيام” الذي قدمته الفنانة نور الدمرداش على المسرح لأول مرة. شاركت في العديد من المسلسلات والمسرحيات والأفلام ، واستطاعت خلال هذه الأعمال أن تحصل على العديد من الجوائز كأفضل ممثلة.

تزوجت عام 1984 من الفنان سمير غانم وأنجبت ابنتيهما دنيا وأمل (المعروفة باسم إيمي) ، وهما ممثلتان ، وترتبط بالممثلة ميساء مغربي. في 30 مارس 2014 ، أصبحت جدة بعد أن أنجبت ابنتها دنيا سمير غانم البكر ، ابنة اسمها كايلا.

في صباح يوم السبت 7 أغسطس 2021 ، توفيت الفنانة دلال عبد العزيز بعد معاناتها من آلام بسبب إصابتها بفيروس كورونا الذي ترك مضاعفات خطيرة في جسدها ، وهو نفس المرض الذي تعرض له الفنان سمير غانم.