الفنانة المصرية لارا إسكندر تفاجئ جمهورها بمولودتها الأولى

المستقلة/ منى شعلان/ أخفت الفنانة المصرية لارا إسكندر ، خبر حملها عن الوسط الفني، وفأجات الجميع أمس ، باستقبال مولودتها الأولى ولم يظهر عليها أى علامات الحمل خلال الشهور الماضية وخاصة أنها شاركت بالحضور مؤخراً، فى مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

ونشرت لارا ، مقطع فيديو من جلسة تصوير خضعت لها أثناء شهور حملها الأخيرة، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، وعلقت كاتبة: “٢٠٢٠ كانت سنة كلها أحداث غريبة و ما كانتش سهلة على ناس كتير ، وأنا واحدة منهم بس في بدايات السنة اكتشفت إن ربنا بعتلي هدية و نعمة ملأتني بالأمل.

وتابعت :”كنت دائما عارفة إني مش هأعلن الخبر إلا في الوقت المناسب لأن ما فيش حاجة أكتر قدسية من إن إنسان صغير يكون بيكبر جواك ،والوقت المناسب هو دلوقتي”.

وأضافت: “مش قادرة أشرح كم المشاعر اللي حاسة بيها، بس ممكن أقول إن قمة السعادة و الفرح (مع شوية تعب و إرهاق) مش تعبيرات كافية لإحساسي دلوقتي، دائما بحاول أشارككم أخباري على قد ما أقدر، بس دائما برضه باحرص على ان تكون في حدود ثابتة لما تكون الأخبار متعلقة بحياتي الشخصية و حياة عائلتي ، ودلوقتي وأنا بابدأ حياتي الجديدة كأم، باسألكم إنكم تتفهموا إني هافضل متمسكة بالحدود دي ومتمسكة بخصوصية حياتي و حياة عائلتي و أتمنى انكم تتمنولنا السعادة في حياتنا الجديدة، أنا مبسوطة جدا إني بشارككم الخبر ده، حتى لو كان متأخر ب٩ شهور.

لارا إسكندر هي مغنية وكاتبة أغاني مصرية من أصل إيطالي ولدت في 18 ديسمبر 1990 في مدينة سانتا مونيكا في كاليفورنيا في الولايات المتحدة، ووالدها هو رجل أعمال مصري من أصول إيطالية، ووالدتها مصرية من أصول لبنانية.

وبرزت موهبتها من خلال مشاركتها في الموسم السادس من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية “ستار أكاديمي”، ووصلت إلى مرحلة نصف النهائي.

طرحت أول ألبوم لها بعنوان “About a girl” ،والذي تضمن أغنية واحدة بالعربية وواحدة باللغة الإيطالية وباقي أغاني الألبوم باللغة الإنجليزية.