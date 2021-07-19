الفلسطيني محمد حمادة يتطلع لمشاركة تاريخية في أولمبياد طوكيو

المستقلة/- الرباع الفلسطيني القادم من غزة محمد حمادة، إنه يستهدف دخول المراكز العشرة الأولى، عندما يصنع التاريخ باعتباره أول فلسطيني ينافس في هذه الرياضة بالألعاب الأولمبية التي تنطلق في طوكيو يوم الجمعة.

وترك حمادة (19 عاما) غزة قبل عدة أسابيع، ليضمن ألا يواجه أي متاعب في السفر إلى الألعاب الأولمبية التي حجز مكانه فيها عقب مشاركته في ست مسابقات تأهيلية دولية منذ 2019.

وأبلغ حمادة رويترز في الدوحة حيث يتدرب لمدة خمس ساعات يوميا “سنفعل المستحيل حتى نظهر بشكل مميز”.

وأضاف “شعور لا يوصف أني أتأهل لأولمبياد طوكيو”.

وفي مايو/ أيار الماضي، احتل حمادة المركز السابع في بطولة آسيا والثامن في بطولة العالم تحت 20 عاما في أوزبكستان، حيث رفع 141 كيلوجراما في الخطف و171 في النطر بمجموع 312 كيلوجراما في الرفعتين.

وقال حمادة الذي يتجه إلى اليابان في 20 يوليو/ تموز قبل ثلاثة أيام على انطلاق الأولمبياد “نحن نطمح لتحقيق أرقام شخصية جديدة… وإن شاء الله أكون من العشرة الأوائل”.

وقال حسام، شقيق حمادة وهو أيضا مدرب الفريق الوطني الفلسطيني لرفع الأثقال “هذه أول مشاركة لأثقال فلسطين بتاريخ الألعاب الأولمبية، التدريب عملية معقدة وكون اللاعب أخي، سهل علي عملية التدريب”.

وأشار حسام إلى أن الرياضيين الفلسطينيين واجهوا صعوبات بسبب الافتقار إلى الأندية المجهزة جيدا وأدوات التدريب المناسبة والمشاركة الدولية في مسابقات خارجية.

وأوضح أسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، أن مشاركة حمادة تعد إنجازا بغض النظر عن فوزه بميدالية.

وأضاف “هذا حدث أسطوري، محمد حمادة، شاب طموح وبطل من فلسطين، ومن غزة خصوصا، اللي عانت الكثير من الحصار والحروب، إنه يحمل علم فلسطين في طوكيو وينافس ضد أبطال العالم”.

وأوضح المجدلاوي أن 4 رياضيين فلسطينيين آخرين سيشاركون في الأولمبياد.

وأبلغ رويترز “نحن نتطلع إلى تسجيل رقم فلسطيني في سجل دورات الألعاب الأولمبية بغض النظر عن قدر هذا الرقم”.

وفي منزل حمادة في غزة، عرض والداه في فخر العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.

وقال والده خميس “محمد حقق لنا حلم طال انتظاره طويلا والحمد لله اليوم أنا مرتاح، أديت رسالتي… أنا فخور بمحمد وحسام”.