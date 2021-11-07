الفريق الفرنسي يحقق اكتشافات آثارية مهمة في لارسا

المستقلة/- اعلن مفتش آثار وتراث ذي قار عامر عبد الرزاق عن استمرار عمل البعثة الفرنسية العاملة في مدينة لارسا (تلول السنكرة) برئاسة الدكتور ريجيس

وقال عبد الرزاق ان رئيس البعثة قدم شرحا مفصلا عن اهم الأكتشافات الأثرية التي تمت لهذا العام ومنها أكتشاف القناة المائية التي تخترق المدينة الأثرية أضافة لبعض البيوت السكنية وأحد القصور التي تعود للعصر البابلي القديم

وأكد ان هناك أجهزة حديثة تستخدمها البعثة بواسطة التنقيب الجيوفيزيائي الذي يعطي صورة مهمة لأهم الأبنية تحت الأرض

واشار عبد الرزاق الى ان أدارة مفتشية وتراث ذي قار تتابع عمل البعثات الأجنبية في المحافظة التي تجاوزت الخمس بعثات وبشكل مستمر حتى أيام العطل.