الفريق الفرنسي يحقق اكتشافات آثارية مهمة في لارسا

المستقلة/- اعلن مفتش آثار وتراث ذي قار عامر عبد الرزاق عن استمرار عمل البعثة الفرنسية العاملة في مدينة لارسا (تلول السنكرة) برئاسة الدكتور ريجيس

وقال عبد الرزاق ان رئيس البعثة قدم شرحا مفصلا عن اهم الأكتشافات الأثرية التي تمت لهذا العام ومنها أكتشاف القناة المائية التي تخترق المدينة الأثرية أضافة لبعض البيوت السكنية وأحد القصور التي تعود للعصر البابلي القديم

وأكد ان هناك أجهزة حديثة تستخدمها البعثة بواسطة التنقيب الجيوفيزيائي الذي يعطي صورة مهمة لأهم الأبنية تحت الأرض

واشار عبد الرزاق الى ان أدارة مفتشية وتراث ذي قار تتابع عمل البعثات الأجنبية في المحافظة التي تجاوزت الخمس بعثات وبشكل مستمر حتى أيام العطل.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الكلداني يدعو الى تحكيم العقل وصد الفتن

اخر الاخبار

المعارضة..من سيجرؤ عليها!

اخبار مصر

 “انت أختياري” تعيد إيهاب توفيق للرومانسية (فيديو)

اخبار العراق

(موج) تدعو الى ضبط النفس ومعالجة “أخطاء” الانتخابات

اخر الاخبار

المغربي عصام حميش يعلن عن مفاجأة رفقة سعد رمضان

اخبار الاردن

عمر العبداللات يستعد لحفل في “إكسبو 2020 دبي”

اخبار العراق

الفريق الفرنسي يحقق اكتشافات آثارية مهمة في لارسا

اخبار العراق

الفريق الفرنسي يحقق اكتشافات آثارية مهمة في لارسا

اخبار العراق

يونامي تُدين بشدة محاولة اغتيال الكاظمي

اخبار العراق

رئيس مجلس القضاء الاعلى يشكل هيئة للتحقيق في احداث يوم الجمعة 5/ 11/ 2021

اخر الاخبار

أمطار تنهمر على سيارة واحدة دون عشرات السيارات

اخر الاخبار

دون سابق إنذار سكاي نيوز تغلق مكتبها في تركيا

اخبار العراق

مصدر امني : منظومة الدفاع للسفارة الامريكية هي من اسقطت طائرتين

اخبار العراق

بسبب محاولة اغتيال الكاظمي.. ارتفاع سعر صرف الدولار

اخر الاخبار

شذى حسون تشتم رحمة رياض بكلمات صادمة

اخر الاخبار

طلاق معتصم النهار بسبب المخدرات

اخبار العراق

مسرور بارزاني يندد بشدة بعد محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي