الفريق العامري: دعم كربلاء للشرطة الاتحادية أثمر أمن قوي ومستقر

المستقلة / علي النصر الله / .. اكد قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق صالح ناصر حسين العامري ، مساء الاثنين ، إن “الدعم الذي تقدمه محافظة كربلاء للشرطة الاتحادية بشكل خاص ولكافة الاجهزة الامنية الاخرى أثمر عن تحقيق أمن قوي ومستقر في المحافظة .

وقال العامري في تصريح لــــ ( المستقلة ) بحثنا خلال لقاء لنا مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي وبحضور قائد الشرطة اللواء احمد زويني التعاون والتنسيق ما بين المحافظة وقيادة الشرطة الاتحادية في تدعيم الامن في المحافظة،ولاسيما “في المناطق الصحراوية ضمن مسؤولية الشرطة الاتحادية غرب المحافظة “.

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب لقائه قائد قوات الشرطة الاتحادية ، إن “أمن كربلاء المقدسة هو أمن استراتيجي “.

وأضاف وبذلك ” فأن الدعم المقدم لكافة الجهات الامنية هو دعم استثنائي في سبيل تأدية مهامهم بشكل كامل “.

وأوضح إن “هناك تعاونا كبيرا وتنسيق عالي لقطعات الشرطة الاتحادية الموزعة ضمن قاطع مسؤوليتها مع الجهات الامنية الاخرى وقيادتي العمليات و الشرطة “.