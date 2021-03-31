الفرنسي جان كلود مورليفا يفوز بجائزة أستريد ليندجرين لأدب الأطفال

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت جائزة الكاتبة السويدية الراحلة، أستريد ليندجرين التذكارية لهذا العام، وهى واحدة من الجوائز الأدبية المرموقة فى العالم والتى تستهدف الأطفال والشباب، عن فوز المؤلف الفرنسى جان كلود مورليفا، بالجائزة لهذا العام، بعد أن ترشح أكثر من 250 كاتبا من 68 دولة، والتى تبلغ قيمتها 5 ملايين كرون “574 ألف دولار”.

وقال رئيس لجنة التحكيم بويل ويستين إن الزمان والمكان يكونان معلقين فى عوالمه الخيالية، حيث يتم تجسيد الموضوعات الأبدية للحب والشوق والضعف والحرب، في نثر دقيق أشبه بالحلم.

من ناحية أخرى قال “مورليفا” إن الخبر لا يصدق، حيث إنه ظل مرشحاً للفوز بالجائزة، لعقد من الزمان، إلا أنه لم يفز بها أبداً.

وكتب مورليفا الذى يبلغ 69 عاماً، أكثر من 30 كتاباً منذ بدايته فى عام 1997، وتمت ترجمة أعماله إلى نحو 20 لغة، وتدور مواضيع مؤلفاته حول الحكايات الخيالية والخرافات.

وكانت الحكومة السويدية أطلقت الجائزة فى عام 2002، لتكريم كتاب ورسامي أدب الأطفال والشباب، بالإضافة إلى تكريم المروجين للقراءة، انطلاقاً من روح المؤلفة السويدية أستريد ليندجرين، حسب ما ذكرت وام 24، وتوفيت ليندجرين فى عام 2002 عن عمر ناهز 94 عاماً، بعد حياة خلقت العديد من الشخصيات الخيالية التى حظت بشعبية كبيرة، ومن بينها شخصية “بيبى لونجستوكينج”.

وكانت فنانة الكتب المصورة والمؤلفة الكورية الجنوبية، بايك هينا، الفائزة بالجائزة فى عام 2020، حيث قال رئيس لجنة التحكيم، بويل ويستين فى العام الماضى إن كتبها تقدم قصصاً “عن العزلة والتضامن”.

أستريد آنا إميليا ليندجرين ولدت فى يوم 14 من نوفمبر 1907م، فى مدينة فيمربى بوسط السويد، نشأت الفتاة فى بيئة تمجد القراءة، لذلك تعرفت مبكرا على القصص والروايات الخيالية، وهو ما أهلها للعمل فى مجال الصحافة وهى فى سن صغيرة.

وهي مؤلفة وكاتبة سيناريو سويدية، وهي الكاتبة الثامنة عشرة فى العالم من حيث كثرة عدد أعمالها المترجمة، وباعت ما يقرب من 145 مليون نسخة حول العالم، وهى معروفة بسلسلة كتب جوارب بيبى الطويلة وكارلسون على السقف، وأطفال بولرباى الستة، ورحلت عن عالمنا فى يوم 28 من يناير 2002م،

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