الفرق بين أنواع البنادول المختلفة واستخدامات كل نوع

المستقلة/- بنادول بروتوكول للعلاج المنزلي لمصابي فيروس كورونا المستجد، ولكن هناك بعض الأخطاء الشائعة حول استعمال الـ”البنادول”.

فذلك المسكن القوي المعروف لدى الجميع له أنواع عدة، كل منها له تركيبة كيميائية مختلفة عن غيره، لاختلاف استعماله، حسبما رصد موقع “الإكسير الطبي”، ويأتي كالتالي:

البندول الأزرق “ادفانس” : يتكون من: 500 ملجم باراسيتامول.

استعمالاته: تخفيف أعراض الحمى والصداع، ويساعد على الراحة السريعة والفعالة للآلالم المؤقتة، مثل الصداع والصداع النصفي ووجع الأسنان وأعراض البرد والأوجاع العضلية، وتخفيف ألم التهاب المفاصل وآلام الدورة الشهرية.

ويتميّز بندول ادفانس، بأنه لا يحتوي على أي مكونات سكرية، لذا يمكن إعطاؤه لمرضى السكري، كما أنه لا يحتوي على الالكتوز فلا يسبب حساسية الالكتوز، فضلًا عن كونه آمنًا على المعدة، ويمكن إعطاؤه للمرأة الحامل بعد استشارة الطبيب.

ويحذر الأطباء من تناول مرضى الكبد أو الكلى لبنادول ادفانس، إلا بعد استشارة الطبيب، كما أنه لا يعطى للمرضى الذين يستعملون دواء الوافرين، لأنه يزيد من خطر النزيف.

البندول الأحمرExtra

يتكون من: 500 ملجم باراسيتامول و 65 ملجم كافيين.

استعمالاته: ألم الأسنان، ألم الأذن، ألم العضلات، ألم الدورة الشهرية، وأعراض البرد والانفلونزا.

ويستعمل أيضا لتخفيف درجة الحرارة، ولا ينصح باستعماله في حالات الصداع الناتج عن الإرهاق، لأن مادة الكافيين الموجودة تزيد من تنبيه المخ مما يزيد الصداع.

وبحسب موقع “الإكسير الطبي”، فإن بنادول اكسترا يعد الحل المثالي والفعال للآلام الحادة والتي لا تستجيب بسهوله لبندول ادفانس، كما أنه يتميز بكونه لطيف على المعدة.

بنادول Cold & flu

يتكون من: 600 ملجم باراسيتامول و 40 ملجم اسكوربيك اسيد “الموجود بالليمون”، ويتكون المسحوق منه من “سكروز، سيترات الصوديوم، نشا الذرة، كالاميت الصوديوم، الصوديوم السكرين، نكهه الليمون، عسل، و كارميل”.

ويستعمل لإزالة أعراض الانفلونزا كالحرارة والصداع، ولتخفيف الأوجاع والآلام والصداع والأنف المسدود والتهاب الحلق والقشعريرة والسعال الصدري.

ويحذر الأطباء من استعمال هذا الدواء، إذا كان الشخص يعاني من الأعراض التالية :

– حساسية من الباراسيتامول أو الجايفنيسين أو فينيليفرين

– حالة خطيرة في القلب

– ارتفاع في ضغط الدم

– مرض السكري

– فرط في نشاط الغدة الدرقية

– جلوكوما في العين

– تجد صعوبة في التبول

-تتناول أدوية مضادة للاكتئاب تسمى مثبطات أوكسيديز أحادي الأمين (MAOI) أو تم تناولها في غضون الـ 14 يومًا الماضية.

بنادول ساينوس (Panadol Sinus)

يتكون من: 500 ملجم باراسيتامول و 30 ملجم سودوفيدرين هايدرو كلوريد.

ويستخدم لتخفيف الآلام الجيوب واحتقان والتهاب الجيوب الانفية.

ولا يستعمل لمرضي ارتفاع ضغط الدم، ومرضي الشرايين التاجية، أو مرضى القلب بصورة عامة، ولايؤخذ من قبل مرضى الكبد أو الكلى إلا باستشارة الطبيب أو الصيدلي.

البندول Night

يتكون من: الباراسيتامول، وهيدروكلوريد ديفينهيدرامين ، مضادات هستامين.

ويستعمل للمساعدة على النوم، وتسكين الآلام التي توقظ المريض خلال فترة الليل، مثل آلا الصداع النصفي، وآلام الظهر، والآلام الروماتيزمية وآلام العضلا، والألم العصبي، وألم في الأسنان، وألم الدورة الشهرية.

وللاستخدام لا تزيد عن حبتان في الليلة الواحدة، وتوقف عن استعمال البندول نايت اذا استعملته لمدة 7 ليالي متواصلة.

ولا يستعمل مع ادوية المضادة للاكتئاب، ولايستعمل مع أدوية المضادة للتشنجات العضلية، ولايؤخذ من قبل مرضى الكبد او الكلى إلا باستشارة الطبيب أو الصيدلي.