الفرطوسي : ايرادات الموانئ ارتفعت من 6 مليارات الى 50 ملياراً

المستقلة / – أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق أن مشروع (الأتمتة) سيكتمل نهاية العام المقبل 2021، بينما حققت ايرادات شهرية تراوحت بين 46ـ47 مليار دينار منذ حزيران

الماضي.

وقال مدير الشركة العامة لموانئ العراق فرحان محيسن الفرطوسي في تصريح لصحيفة ” الصباح” تابعته المستقلة: ان ايرادات الموانئ ارتفعت بعد حزيران الماضي من 6 مليارات شهريا صعودا الى 50 ملياراً خلال تشرين الثاني، لكنها واجهت انخفاضا خلال كانون الاول الحالي بسبب سوء الاحوال الجوية والامطار وهبوب الرياح شمال الخليج العربي، إذ توقفت الملاحة لمرات عديدة واثرت سلبيا في الايرادات.

واشار الى وجود تعاون مشترك مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في مصر، والاتفاق على تفعيل مذكرة التفاهم لعام 2017 التي تتضمن تطوير عمل الملاكات العاملة بالموانئ باختصاصاتها كافة، وارسال عدد منهم خلال الاسبوع المقبل الى مدينة الاسكندرية على شكل مجاميع للمشاركة في الدورات التطويرية للنهوض بخبراتهم في المجالات الادارية والمالية والعمل الاستثماري داخل الموانئ.

ولفت الى ان العمل جار على تنفيذ اهم مشروع وهو (الاتمتة) والتحول للربط الالكتروني بين مقر الشركة وادارات الموانئ، والجهات الامنية وصولا الى جميع المنافذ الجمركية، والقيام بالاعمال اللوجستية الاخرى مع الجهات الرقابية، والتحكم بها داخل الميناء، وقد تراوحت نسبة انجازه بين 50 – 100 بالمئة لبعض الفقرات بتوجيه ومتابعة رئيس الوزراء، ومن المؤمل الانتهاء من المشروع نهاية العام 2021 ليصبح مماثلا لموانئ دول الجوار.