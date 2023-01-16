الفتلاوي: الشركات المتلكئة لن تجد لها مكان في كربلاء بالمستقبل

الفتلاوي يتابع المشاريع غير المنجزة

المستقلة / علي النصر الله / .. شدد النائب الاول لمحافظ كربلاء جاسم الفتلاوي، مساء الاثنين ، على أن الشركات المتلكئة في المشاريع المحالة اليها ولا تنجز أي عمل في وقتها المحدد  لن يسمح لها العمل في المحافظة بالمستقبل  ، وتوضع في القائمة السوداء .

وقال الفتلاوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب متابعته مشروع تطوير شارع المركز (دوار الامام الحسين عليه السلام الاول ) المحال عام 2014  والذي  تجاوز الوقت المخصص لإنجازه ، إن “كل من يتهاون في إنجاز المشاريع لأي سبب كان سوف يتعرض للمسألة القانونية بحسب العقود الموقعة بين الطرفين “.

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