الفتلاوي: الشركات المتلكئة لن تجد لها مكان في كربلاء بالمستقبل

الفتلاوي: الشركات المتلكئة لن تجد لها مكان في كربلاء بالمستقبل

المستقلة / علي النصر الله / .. شدد النائب الاول لمحافظ كربلاء جاسم الفتلاوي، مساء الاثنين ، على أن الشركات المتلكئة في المشاريع المحالة اليها ولا تنجز أي عمل في وقتها المحدد لن يسمح لها العمل في المحافظة بالمستقبل ، وتوضع في القائمة السوداء .

وقال الفتلاوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب متابعته مشروع تطوير شارع المركز (دوار الامام الحسين عليه السلام الاول ) المحال عام 2014 والذي تجاوز الوقت المخصص لإنجازه ، إن “كل من يتهاون في إنجاز المشاريع لأي سبب كان سوف يتعرض للمسألة القانونية بحسب العقود الموقعة بين الطرفين “.