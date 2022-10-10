الفتلاوي : ائتلاف إدارة الدولة سيختار رئيس الجمهورية داخل البرلمان

المستقلة/- اكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، ان ائتلاف إدارة الدولة سيذهب باتجاه اختيار رئيس الجمهورية داخل البرلمان في حال فشل الاكراد بتقديم مرشحهم لهذا المنصب، لافتا الى ان جميع الأبواب مفتوحة للمشاركة بالحكومة الجديدة.

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “استمرار الاكراد بعدم حسم اسم المرشح لرئاسة الجمهورية سيدفع ائتلاف إدارة الدولة خلال الأسبوع المقبل بالذهاب نحو عقد جلسة البرلمان واختيار احد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية”.

وأضاف ان “هناك اتفاقا مع الاكراد لعقد جلسة البرلمان واختيار مرشح لرئاسة الجمهورية في حال لم يقدموا اسما مرشحا لهذا المنصب”، لافتا الى ان “اختيار رئيس الجمهورية شأن كردي ولايمكن التفكير بالذهاب للحنانة للحصول على موافقة حول هذا المنصب”.

وبين ان “ائتلاف إدارة الدولة فتح يديه للجميع من اجل التوافق والمشاركة بالحكومة الجديدة، بالإضافة الى ان هذا الباب مفتوح للتيار الصدري من اجل المشاركة بالحكومة”.