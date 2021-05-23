الفتح  يرفض تسمية وزيرا للصحة بصفقة سياسية

المستقلة / علي النصر الله/ .. أعلن عضو تحالف الفتح النائب حامد الموسوي ، اليوم الاحد ، إن التحالف لا يصوت في البرلمان على أي ترشيح لوزير جديد لوزارة الصحة يأتي بصفقة سياسية .

وقال الموسوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) أبعدوا “وزارة الصحة عن المحاصصة ، وإن تحالف الفتح لا يجامل، وسيكون لنا موقف أثناء التصويت لاختيار وزير الصحة الجديد “، مؤكدا إننا “لا ننتظر فاجعة جديدة كفاجعة مستشفى الخطيب “.

وقدم وزير الصحة، حسن التميمي، استقالته من منصبه على خلفية حادث حريق مستشفى ابن الخطيب الذي راح ضحيته عشرات الشهداء والمصابين، ووافق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على الطلب .