الفتح : ملف رئاسة الجمهورية لن يحسم من دون توافقات وتفاهمات بين الأطراف السياسية

المستقلة /- اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، ان ملف رئاسة الجمهورية لن يحسم من دون حدوث توافقات وتفاهمات بين الأطراف السياسية، لافتا الى ان منح المغريات مقابل الحصول على عدد يمرر مرشح رئاسة الجمهورية لن يخدم مصلحة العراق ولن يقود الى الإصلاح.

وقال البلداوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الكتل التي لديها مطالب لاينبغي ان تضعها مقابل الموافقة على تمرير مرشح التحالف الثلاثي لرئاسة الجمهورية، بحيث ستحصل هذه الكتل على ماتريد بعد املاء شروطها التي ستعمل بالمقابل على اقصاء وتهميش اطراف أخرى”.
وأضاف ان “من يريد ان يذهب باتجاه دولة الإصلاح فعليه ان يراعي العدل والمساواة وحقوق الاخرين، لا ان يمنح المغريات والمكاسب بالتوقيع على وثائق تخدم مصالح بعض الكتل”.
وبين ان “عدم حصول اتفاق بين الكتل السياسية واستمرار الأمور على وضعها الحالي من دون أي تفاهمات، فأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لن تمرر ملطقاً”.

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

اليوم الاربعاء .. انخفاض بسعر صرف الدولار مقايل الدينار العراقي في اربيل و بغداد

اخر الاخبار

ميسان : القاء القبض على أربعة مطلوبين للقضاء

اخر الاخبار

الفتح : ملف رئاسة الجمهورية لن يحسم من دون توافقات وتفاهمات بين الأطراف السياسية

اخر الاخبار

الخيكاني: جلسة اليوم لن تشهد تمرير مرشح التحالف الثلاثي لرئاسة الجمهورية

اخر الاخبار

ارتفاع أسعار النفط وسط شح المعروض

اخر الاخبار

محمود عباس في اتجاه آخر بعد إدانته عملية تل أبيب

اخر الاخبار

تل أبيب تحت النار .. حملة اعتقالات واسعة واستنفار اسرائيلي

اخر الاخبار

تل أبيب تحت النار .. حملة اعتقالات واسعة واستنفار اسرائيلي

اخر الاخبار

عملية بطولية في منتصف تل ابيب .. مقتل 5 إسرائيليين وإصابة 6 آخرون

اخر الاخبار

منتخب ⁧‫البرتغال‬⁩ يتأهل إلى ⁧‫كأس العالم 2022‬⁩ بالفوز على ضيفه منتخب مقدونيا الشمالية بـ2 – 0

اخر الاخبار

الحلقة الرابعة: تجاهُل أمريكا لمطالب روسيا بوقف التوسّع والعدوان

اخر الاخبار

الحق الحصري في مؤسسة الزواج بين الفشل والنجاح

اخر الاخبار

منتدى يوم المرأة العربية يطلق مبادرات كبرى لتمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً

اخبار العراق

جنايات ميسان تحكم بالإعدام بحق (حسن طراد غليم) بخطف أحد المواطنين

اخر الاخبار

بالفيديو.. معالجة نفسية توضح تأثير الخلافات الزوجية على الأطفال وكيفية الحد منها

اخبار العراق

نائب: قانون الامن الغذائي الطارئ مشروع سيخلق تعارض مع قوانين الموازنات

اخبار العراق

الشرطة المجتمعية في ميسان تتخذ إجراءات بشأن تعنيف طفلة في مشهد تمثيلي