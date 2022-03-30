الفتح : ملف رئاسة الجمهورية لن يحسم من دون توافقات وتفاهمات بين الأطراف السياسية

المستقلة /- اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، ان ملف رئاسة الجمهورية لن يحسم من دون حدوث توافقات وتفاهمات بين الأطراف السياسية، لافتا الى ان منح المغريات مقابل الحصول على عدد يمرر مرشح رئاسة الجمهورية لن يخدم مصلحة العراق ولن يقود الى الإصلاح.

وقال البلداوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الكتل التي لديها مطالب لاينبغي ان تضعها مقابل الموافقة على تمرير مرشح التحالف الثلاثي لرئاسة الجمهورية، بحيث ستحصل هذه الكتل على ماتريد بعد املاء شروطها التي ستعمل بالمقابل على اقصاء وتهميش اطراف أخرى”.

وأضاف ان “من يريد ان يذهب باتجاه دولة الإصلاح فعليه ان يراعي العدل والمساواة وحقوق الاخرين، لا ان يمنح المغريات والمكاسب بالتوقيع على وثائق تخدم مصالح بعض الكتل”.

وبين ان “عدم حصول اتفاق بين الكتل السياسية واستمرار الأمور على وضعها الحالي من دون أي تفاهمات، فأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لن تمرر ملطقاً”.