الفتح : محمد شياع السوداني مازال مرشح الاطار لرئاسة الحكومة الجديدة

المستقلة /- اكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، ان محمد شياع السوداني، مازال مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الحكومة الجديدة، مرجحا ان يكون هناك موقف إيجابي من السنة والاكراد تجاه هذه الشخصية.

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي و تابعته المستقلة، ان “محمد شياع السوداني يمثل مرشح رئاسة الحكومة من قبل البيت الشيعي، حاله حال مرشحي الرئاسة الأخرى لدى السنة والاكراد”.

وأضاف ان “المكون الشيعي لم يتدخل باختيارات السنة والاكراد لمرشحيهم لمناصب رئاسة الجمهورية والبرلمان، وبالمقابل ينبغي عدم التدخل بالمرشح الخاص بالمكون الشيعي لرئاسة الحكومة الجديدة”.

وبين ان “الاطار التنسيقي لديه مرشحه لرئاسة الحكومة لكن يجب ان يكون للسنة والاكراد موقف في وقت يتوقع فيه ان يكون لهم موقفا إيجابيا تجاه محمد شياع السوداني كونه يمتلك النزاهة والشجاعة باتخاذ القرار، بالإضافة لكونه ذو خبرة بإدارة المناصب”.

ولفت الفتلاوي الى ان “هناك إمكانية كبيرة ان تشهد الأيام المقبلة انفراجة للازمة السياسية بحيث يتم الذهاب لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل الحكومة الجديدة”.