الفتح : حضور جميع قيادات الاطار التنسيقي للاجتماع مع مقتدى الصدر

المستقلة /- أكد تحالف الفتح، حضور جميع قيادات الاطار التنسيقي للاجتماع الذي سيعقد في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في الحنانة بمحافظة النجف الاشرف، متوقعا ان يشهد الاجتماع حلحلة الأمور بشكل اكبر.

وقال عضو التحالف فاضل الفتلاوي في حوارو تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “الأيام القليلة المقبلة ستشهد تشكيل (الإطار) لجاناً للتفاوض مع البيتين (السني والكردي) بشأن الحكومة المقبلة”، مبينا أن “حراك (الإطار التنسيقي) تجاه تشكيل الحكومة سيتطوَّر بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات”.

وأضاف الفتلاوي، أن “الأمور ستجري حلحلتها بشكل أكبر في لقاء قادة (الإطار) بسماحة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة للوصول إلى نتائج مرضية”، مؤكداً أنَّ “جميع أطراف (الإطار) ستحضر هذا اللقاء من دون استثناء”.

وتوقع عضو تحالف الفتح أن “تتضح الصورة أكثر وتُعدّ ورقة عمل بعد لقاء الحنانة بشأن طبيعة المرحلة المقبلة، كما ستتضح ملامح (الكتلة الأكبر) والوصول إلى اندماج بين الكتلتين (الصدرية-الإطار)”، لافتاً إلى أنَّ “استمرار عدم التوافق يمكن أن يخلق مشكلة عامة”.