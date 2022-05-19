الفايز : عدم وجود قبول او رفض لمبادرة النواب المستقلين

المستقلة/- أكد النائب المستقل عامر الفايز، الخميس، عدم وجود قبول او رفض لمبادرة النواب المستقلين التي طرحوها خلال الفترة الماضية لمعالجة الانسداد السياسي.

وقال الفايز في حوار و تابعته المستقلة، “مبادرة المستقلين رحَّبت بها بعض الكتل السياسية ولكن حتى الآن لم نتسلم جواباً رسمياً للقبول أو الرفض”، مبينا أن “المستقلين سيشكلون لجنة للتحرك على كل الكتل السياسية لمعرفة آرائها ومناقشة حيثيات المبادرة لقبول أو عدم قبول المبادرة”.

وأضاف، أن “الإطار رحَّب ببيان المبادرة ولكن ليس هناك تخاطب رسمي للردّ على البيان، برغم أنَّ الاتصالات غير الرسمية متوفرة بين الإطار وكتلة المستقلين والجميع بها في المفاوضات”.

وأشار الفايز الى أن “التيار الصدري-حتى الآن- لم يرفض المبادرة وبنفس الوقت لم يرحب بها، وستتحرك اللجنة لمعرفة موقف التيار من المبادرة”.

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