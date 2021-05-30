الفايز : بعض الجهات المفلسة تحاول ايجاد ذرائع غير حقيقية لتأجيل الانتخابات

المستقلة /- اكد عضو مجلس النواب عامر الفايز، اكتمال جميع التحضيرات لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لافتا الى ان بعض الجهات المفلسة تحاول ايجاد ذرائع غير حقيقية لتأجيل عملية الاقتراع الى موعد اخر.

وقال الفايز في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد، ان “هناك محاولات وتسريبات بشأن تأجيل الانتخابات المبكرة، في حين ان جميع الظروف مهيأة لاجرائها ضمن الوقت المحدد لها”.

واضاف ان “واقع الحال يؤكد اكتمال جميع الامور المتعلقة باجراء الانتخابات من اموال وتحضيرات من قبل مفوضية الانتخابات فضلا عن انتهاء تشكيل التحالفات التي تروم خوض التنافس الانتخابي”.

وأوضح الفايز، ان “جميع الاجراءات الفنية واللوجستية قد اكتملت ولا يوجد اي مبرر يدفع باتجاه تأجيل الانتخابات الى موعد جديد، الا ان هناك محاولات للاخلال بالوضع الامني والتحجج بالسلاح المنفلت وتزوير الانتخابات كلها عوامل تحاول بعض الاطراف اتخاذها ذريعة لتأجيل عملية الاقتراع”.