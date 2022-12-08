الفاو تنظم حلقات نقاشية عن مراجعة الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل للأمن الغذائي

المستقلة/-على مدار يومين نظمت منظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة(الفاو)/مكتب العراق و بالتعاون مع وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان ، ورشة عمل حول الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التحديات وخطة العمل.

وهذه المبادرة هي جزء من المناقشات الجارية على المستويين الوطني والإقليمي التي يسرتها منظمة الأغذية والزراعة في العراق وخبراؤها الدوليون من المقر الرئيسي والمكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا لمراجعة وتعديل الاستتراتيجية الحالية مع مراعاة التحديات الحالية بالإضافة إلى تطوير خطة عمل لتطبيقها .

افتتح مستشار وزير وزارة الموارد المائية في إقليم كوردستان رزكار محمد خضر وممثل منظمة الفاو في العراق الدكتور صلاح الحاج حسن الاجتماع بكلمات ترحيبية وسلطوا الضوء على التعاون المثمر بين الوزارة ومنظمة الفاو في دعم المزارعين وقطاع الزراعة في البلاد.

وعلى مدار يومين ، ناقش خبراء منظمة الأغذية والزراعة الوطنيون والدوليون ، وزارة الزراعة و الموارد المائية لإقليم كوردستان ، مجلس الوزراء في إقليم كوردستان ، وزارة المالية ، وزارة الداخلية ، وزارة التخطيط ، ، مجلس الاستثمار ، مجلس البيئة ، غرفة التجارة ، اتحاد المزارعين ، نقابة الزراعين والأوساط الأكاديمية القضايا التي تؤثر على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في البلاد وإقليم كوردستان و الحلول والإجراءات المقترحة التي سيتم تضمينها في الاستتراتيجية المحدثة وخطة عملها. بالإضافة إلى ذلك ، ناقش المشاركون الدعم المحتمل من منظمة الأغذية والزراعة في وضع خريطة استثمارية لقطاع الزراعة في إقليم كوردستان-العراق.

و على هامش ورشة العمل ، التقى ممثل الفاو في العراق الدكتور صلاح الحاج حسن بوزيرة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان معالي السيدة بيكه رد الطالباني.

و في سياق هذا الاجتماع ، تمت مناقشة المبادرات الجارية لمنظمة الفاو في العراق في إقليم كوردستان ، والاستراتيجية الوطنية للامن الغذائي وخطة عملها ، بالإضافة إلى التعاون المحتمل في المستقبل بين منظمة الأغذية والزراعة في العراق ووزارة الموارد المائية والري في قطاع الزراعة.