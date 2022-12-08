الفاو تنظم حلقات نقاشية عن مراجعة الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل للأمن الغذائي

بالتعاون مع وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان

المستقلة/-على مدار يومين نظمت منظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة(الفاو)/مكتب العراق و بالتعاون مع وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان ، ورشة عمل حول الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي  التحديات وخطة العمل.

وهذه المبادرة هي جزء من المناقشات الجارية على المستويين الوطني والإقليمي التي يسرتها منظمة الأغذية والزراعة في العراق وخبراؤها الدوليون من المقر الرئيسي والمكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا لمراجعة وتعديل الاستتراتيجية الحالية مع مراعاة التحديات الحالية بالإضافة إلى تطوير خطة عمل لتطبيقها .

افتتح مستشار وزير وزارة الموارد المائية في إقليم كوردستان رزكار محمد خضر وممثل منظمة الفاو في العراق الدكتور صلاح الحاج حسن الاجتماع بكلمات ترحيبية وسلطوا الضوء على التعاون المثمر بين الوزارة ومنظمة الفاو في دعم المزارعين وقطاع الزراعة في البلاد.

وعلى مدار يومين ، ناقش خبراء منظمة الأغذية والزراعة الوطنيون والدوليون ، وزارة الزراعة و الموارد المائية لإقليم كوردستان ، مجلس الوزراء في إقليم كوردستان ، وزارة المالية ، وزارة الداخلية ، وزارة التخطيط ، ، مجلس الاستثمار ، مجلس البيئة ، غرفة التجارة ، اتحاد المزارعين ، نقابة الزراعين والأوساط الأكاديمية القضايا التي تؤثر على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في البلاد وإقليم كوردستان و الحلول والإجراءات المقترحة التي سيتم تضمينها في الاستتراتيجية المحدثة وخطة عملها. بالإضافة إلى ذلك ، ناقش المشاركون الدعم المحتمل من منظمة الأغذية والزراعة في وضع خريطة استثمارية لقطاع الزراعة في إقليم كوردستان-العراق.

و على هامش ورشة العمل ، التقى ممثل الفاو في العراق الدكتور صلاح الحاج حسن بوزيرة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان معالي السيدة بيكه رد الطالباني.

و في سياق هذا الاجتماع ، تمت مناقشة المبادرات الجارية لمنظمة الفاو في العراق في إقليم كوردستان ، والاستراتيجية الوطنية للامن الغذائي وخطة عملها ، بالإضافة إلى التعاون المحتمل في المستقبل بين منظمة الأغذية والزراعة في العراق ووزارة الموارد المائية والري في قطاع الزراعة.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

دراسة جديدة للمساعدة في تقوية القطاع الخاص في العراق

اخبار فلسطين

التعاون الإسلامي تدين العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين واغتيال 3 فلسطينيين

اخبار العراق

قوة كبيرة تقتحم التسجيل العقاري في جمجمال بالسليمانية

اخبار العراق

حيدر المولى وكيلاُ لوزارة الشباب

اخبار العراق

مقتل اثنين من الارهابين واصابة أربعة من القوات الامنية شمالي كربلاء

اخبار العراق

السيستاني يستقبل الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

دراسة جديدة للمساعدة في تقوية القطاع الخاص في العراق

اخبار العراق

الفاو تنظم حلقات نقاشية عن مراجعة الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل للأمن الغذائي

اخبار العراق

بالارقام.. خبير يكشف تفاصيل الحسابات المالية خلال 2022

اخر الاخبار

المالية النيابية : اموال الاتفاقية مع الصين بلغت 3 مليارات دولار

اخر الاخبار

تقرير : قيمة مباراة إنجلترا ضد فرنسا ستتجاوز مبلغ 2.3 مليار يورو

اخبار العراق

رغم ندرة الجلسات وقلة الإنتاجية القانونية.. البرلمان سيعطل جلساته

اخبار العراق

امين بغداد : تنفيذ خطة تشمل المياه والصرف الصحي والإكساء والطرق والجسور

اخبار العراق

امين بغداد : تنفيذ خطة تشمل المياه والصرف الصحي والإكساء والطرق والجسور

اخبار العراق

البجاري : تشكيل لجنة تسوية بين الحكومة وكــورك لحل الخلافات العالقة

اخر الاخبار

رويترز : الدولار سينتعش مقابل العملات الأخرى بحلول العام القادم

اخر الاخبار

تقارير : ايلون ماسك يحدث تغييرات واسعة في عمل تويتر

اخر الاخبار

بعد تهديده باستخدام السلاح النووي.. امريكا تتهم بوتين “بعدم المسؤولية”

اخبار السعودية

السعودية ستضع وديعة بقيمة 5 مليارات دولار في المصرف المركزي التركي

اخر الاخبار

تقرير : ادارة ليفربول مهتمة بالتعاقد مع النجم المغربي سفيان أمرابط

اخر الاخبار

خبراء : البطاطس يمكن أن تكون مفتاح التغلب على السرطان

اخر الاخبار

متحدثة : البنتاغون لم يكن على علم مسبق باستهداف أوكرانيا لأراض روسية

اخر الاخبار

ارتفاع خفيف بأسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة