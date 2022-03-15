“الفاو”  تدعم مزارعي محاصيل الخضر في نينوى

المستقلة/- باشرت منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو) ومن خلال المشروع (دعم سبل العيش الزراعية للعائدين والمجتمعات الريفية وشبه الحضرية في نينوى)الممول من الاتحاد الأوروبي، في إطار تطوير سلسلة القيمة للمحاصيل بتوزيع بذور محاصيل الخضر عالية الجودة على 4000 مزارع في محافظة نينوى و بالتعاون الوثيق مع وزارة الزراعة والسلطات المحلية واتحاد الجمعيات الفلاحية.

وأقيم حفل التوزيع بحضور ممثل المنظمة في العراق الدكتور صلاح الحاج حسن ومدير زراعة نينوى الدكتور ربيع يوسف ورئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في محافظة نينوى عبد الحميد الرشيدي وجمع غفير من المزارعين.

وسلط ممثل الفاو الضوء على أهمية تمكين المزارعين من حيث الإنتاج الجيد وممارسات ما بعد الحصاد وخاصة تنمية محصول الطماطمة من خلال تحسين ممارسات إدارة المزرعة لزيادة الإنتاجية والجودة مع القيم المضافة وزيادة الفرص التنافسية في السوق للمنتج المحلي.

كما اشاد بالدعم المستمر من قبل الاتحاد الأوروبي والتعاون مع الشركاء وخاصة وزير الزراعة ومديرية الزراعة في نينوى واتحاد الفلاحين.

من جانبه شدد مدير زراعة نينوى على أهمية محافظة نينوى كونها سلة الغذاء لكل العراق وعبر عن تقديره للجهود التي تبذلها منظمة الفاو في دعم قطاع الزراعة.

فيما تحدث رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية الى فاعلية الدور الذي تقوم به منظمة الفاو في دعم الفلاحين والقطاع الزراعي في المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن تطوير سلاسل القيمة للمحاصيل يمثل ركيزة مهمة لمشروع دعم سبل العيش بما في ذلك توفير مدخلات عالية الجودة وتطوير الخبرة الفنية من خلال نهج مدارس الفلاحين الحقلية التي من شأنها أن تمكّن المزارعين من تحسين ممارساتهم الزراعية و معاملات ما بعد الحصاد التي ستساهم في تحسين ظروف معيشتهم.