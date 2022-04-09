الفارس يربط تمرير قانون الامن الغذائي بدعم القطاع الزراعي

المستقلة/- دعا النائب عن محافظة البصرة علي شداد الفارس الى استثمار الوفرة المالية لدعم قطاع الزراعة وجعله منافسا للقطاع النفطي والحد من النقص الحاصل في المنتوجات الزراعية في عموم مناطق البلد ما تسبب بارتفاع أسعارها” .

وقال الفارس “من ضمن الفوائد الاخرى لدعم القطاع الزراعي ايجاد فرص عمل وخلق تنمية مستدامة وسد حاجة السوق المحلية ، مايسهم ايجابا باستقرار الامن الاقتصادي للبلد” .

ولفت الى ان “الاقتصاد العراقي احادي الجانب ويعتمد على القطاع النفطي بنسبة تصل الى اكثر من 90% ولا يستطيع مواجهة التطورات والتحديات الحاصلة في العراق والمنطقة برمتها ما يقتضي على المعنيين ايجاد بدائل اخرى لمواجهة الازمات وابعاد البلد عن ثائراتها” .

وأكد الفارس ان “قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية المرسل من قبل الحكومة الحالية لن يمر في مجلس النواب مالم يتضمن حقوق محافظة البصرة والتي تعتبر صاحبة الفضل الاكبر في الوفرة المالية الحالية من خلال انتاج وتصدير مادتي النفط والغاز” .

وأوضح بأنه طالب في هذا القانون بتخصيص (2 ترليون دينار) لدفع مستحقات المحافظة من مبالغ البترودولار وبقية الواردات الاضافية الاخرى وإطلاق مستحقات الفلاحين والمزارعين و”توفير الدعم الكامل لحماية الإنتاج المحلي فضلا عن المطالبة بإطلاق نصف الواردات المتحصلة من المنافذ الحدودية لكونها ايرادات محلية غير مرتبطة بالموازنات العامة”