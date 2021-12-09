الفارس : تحالف عزم يسعى الى تشكيل تحالف يضم أكثر 33 نائبا

المستقلة /- كشف تحالف عزم، عن تشكيل تحالف يضم أكثر 33 نائبا، مؤكدا أن انبثاق التحالف الجديد سيعلن عنه ظهر اليوم.

وقال القيادي بالتحالف فارس طه الفارس في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الخميس، إن “التحالف الجديد يتكون من تحالف حسم وتحالف عزم مع كتل أخرى”، مبينا ان “التحالف الجديد قد يتجاوز ٣٣ نائبا فائزا في الانتخابات”.

وأضاف الفارس، أن “نواب مستقلين من محافظات أخرى سيلتحقون قريبا بتحالف العزم الجديد”، مشيرا الى أن “التحالف الجديد ليس لديه أي خطوط حمراء تجاه اي جهة سياسية وهو منفتح على الجميع بشان تشكيل الحكومة المقبلة”.

وكان تحالف عزم أعلن ، امس الأربعاء، عن تشكيل تشكيل تحالف جديد سيعلن عنه اليوم الخميس في فندق الرشيد باسم تحالف العزم.