الغزي يبحث الرؤية التصميمية للربط السككي بين جنوب العراق وشماله

المستقلة /- بحث الأمين العام لمجلس الوزراء، الخميس، الرؤية التصميمية الخاصة بمشروع الربط السككي بين جنوب العراق وشماله ويوجّه باعتماد أهداف الدولة في تأسيس المدن المستقبلية.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، أن “الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزّي بحث مع وفد شركة تكنيتال الاستشارية الإيطالية، مسودة الرؤية التصميمية الخاصة بتنفيذ مشروع الربط السككي والطريق البرية من جنوب العراق إلى شماله”.

وبحسب البيان، “قدّم وفد الشركة في الاجتماع، عرضا تفصيليا بشأن مراحل دراسات الجدوى، ونماذج المسارات المقترحة، والبنى التحتية الساندة، وكيفية التنفيذ، والجداول الزمنية، مع آخر التطورات الخاصة بالمستلزمات الإدارية، والفنية، والقانونية، المتعلقة بالمشروع”.

وأبدى الغزي جملة من الملاحظات النابعة من رؤية البرنامج الحكومي، مشيدا بجهود الشركة ورصانة عملها، حيث دعا إلى أهمية تحقيق التوازن بين الجوانب الخدمية والربحية للمشروع، وأن يكون أفق التنفيذ مستجيبا لرؤية الدولة وأهدافها بشأن خلق فرص التنمية للمدن المستقبلية ، من خلال جعل مسار السكة يمر في مناطق قليلة التعارضات بما يسهم في اختصار الخطالزمني للإنجاز”.

كما حث الأمين العام، “الإسراع في إكمال التصاميم النهائية، كما أكد استعداد الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الاستمرار بعقد اللقاءات، والتعاون، وتقديم التسهيلات، وتبسيط الإجراءات بما يخدم مصلحة العمل”.