الغزي يؤكد.. وجود توجه حكومي لاستحداث وزارة تعنى بشؤون المرأة

المستقلة/- أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي المباشرة بالمشاريع التي توقفت منذ السنوات الماضية في بغداد والمحافظات، بينما أكد وجود توجّه حكومي لاستحداث وزارة تُعنى بشؤون المرأة.

وقال الغزي، في حديث لصحفية ”الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ “من صلاحية المحافظات إعداد خطة بمشاريعها الخاصة ببرنامج تنمية الأقاليم”، مشيراً إلى أنَّ “وزارة التخطيط باشرت إكمال إدراجها، فضلاً عن المباشرة بالمشاريع التي توقفت سابقاً في بغداد والمحافظات”.

وبيَّن أنَّ “وزارة التخطيط في طور إعداد وإدراج المشاريع الجديدة للمباشرة بها بعد إكمال جميع الإجراءات الخاصة بذلك، في حين ستبدأ وزارة المالية تدريجياً بإطلاق التخصيصات لتلك الخطط”.

وبشأن المشاريع المتوقفة في محافظة ذي قار، بيَّن الغزي “تكليفه من قبل مجلس الوزراء بمتابعة تلك المشاريع التي مضى عليها أكثر من 10 سنوات، إضافة إلى المشاريع المدرجة ضمن الخطط المقبلة، نظراً للظرف الحساس الذي تعاني منه المحافظة والذي أدَّى إلى تأخّر إنجاز المشاريع لسنتي 2019و2020، وبدأت المشاريع بالاستئناف وافتتاحها من قبل الحكومتين المحلية والاتحادية”.

الغزي ألمح إلى “وجود توجّه من الحكومة لاستحداث وزارة تُعنى بشؤون المرأة خلال المرحلة المقبلة، وهي ضمن أولويات الحكومة، بعد أنْ كان مقترحاً للتداول والتشاور من (UN WOMAN) ومنظمات المجتمع المدني ولجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب في أكثر من اجتماع بهذا الموضوع.