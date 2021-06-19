الغزي يؤكد.. وجود توجه حكومي لاستحداث وزارة تعنى بشؤون المرأة

المستقلة/- أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي المباشرة بالمشاريع التي توقفت منذ السنوات الماضية في بغداد والمحافظات، بينما أكد وجود توجّه حكومي لاستحداث وزارة تُعنى بشؤون المرأة.

وقال الغزي، في حديث لصحفية ”الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ “من صلاحية المحافظات إعداد خطة بمشاريعها الخاصة ببرنامج تنمية الأقاليم”، مشيراً إلى أنَّ “وزارة التخطيط باشرت إكمال إدراجها، فضلاً عن المباشرة بالمشاريع التي توقفت سابقاً في بغداد والمحافظات”.

وبيَّن أنَّ “وزارة التخطيط في طور إعداد وإدراج المشاريع الجديدة للمباشرة بها بعد إكمال جميع الإجراءات الخاصة بذلك، في حين ستبدأ وزارة المالية تدريجياً بإطلاق التخصيصات لتلك الخطط”.

وبشأن المشاريع المتوقفة في محافظة ذي قار، بيَّن الغزي “تكليفه من قبل مجلس الوزراء بمتابعة تلك المشاريع التي مضى عليها أكثر من 10 سنوات، إضافة إلى المشاريع المدرجة ضمن الخطط المقبلة، نظراً للظرف الحساس الذي تعاني منه المحافظة والذي أدَّى إلى تأخّر إنجاز المشاريع لسنتي 2019و2020، وبدأت المشاريع بالاستئناف وافتتاحها من قبل الحكومتين المحلية والاتحادية”.

الغزي ألمح إلى “وجود توجّه من الحكومة لاستحداث وزارة تُعنى بشؤون المرأة خلال المرحلة المقبلة، وهي ضمن أولويات الحكومة، بعد أنْ كان مقترحاً للتداول والتشاور من (UN WOMAN) ومنظمات المجتمع المدني ولجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب في أكثر من اجتماع بهذا الموضوع.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

النقل تؤكد.. تهالك واندثار اكثر من 70 بالمئة من خطوط السكك الحديد

اخبار العراق

مؤسسة السجناء تؤكد عدم صرفها رواتب محتجزي رفحاء بأثر رجعي

اخبار العراق

المثنى تخصص 500 دونم لإنشاء منفذ الجميمة الحدودي مع السعودية

اخبار العراق

بشير حداد : بسبب الروتين لم يتم تنفيذ الاتفاق بين بغداد واربيل

اخبار العراق

لجنة نيابية تدعو الزراعة لاتخاذها تدابير عاجلة لمواجهة خطر شحِّ المياه

اخبار العراق

الغزي يؤكد.. وجود توجه حكومي لاستحداث وزارة تعنى بشؤون المرأة

رياضية

كاتانيتش يمنح التطبيعية مهلة أخيرة

رياضية

كاتانيتش يمنح التطبيعية مهلة أخيرة

رياضية

رئيس الجمهورية يلتقي مع منتخب العراق الأسبوع القادم

ثقافة وفنون

فيديو وصور.. عمرو دياب يُحيي أول حفل غنائي في أكبر قبة بالعالم

ثقافة وفنون

فيديو.. “فوق” أحدث أغاني حسين الجسمي

ثقافة وفنون

نسخة مقلدة من لوحة “الموناليزا” تباع برقم قياسي في مزاد بباريس

اخر الاخبار

الوعي المعرفي والقوة الذاتية

اخر الاخبار

فيديو.. أول ظهور للفنانة إليسا بعد خضوعها لعملية تجميل

اخر الاخبار

فيديو.. أول تعليق للفنان تميم يونس على اتهامه بالاغتصاب الزوجي

اخر الاخبار

إيمي سمير غانم من أمام قبر والدها: بحبك

اخر الاخبار

شاهد.. “بطريقة رومانسية” أحلام تحتفل بمرور 18 عاماً على زواجها