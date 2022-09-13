“الغزل العذري في آثار المستشرقين” موضوع رسالة ماجستير في جامعة ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..تناولت رسالة ماجستير تم مناقشتها في كلية التربية جامعة ميسان موضوع ( الغزل العذري في آثار المستشرقين)

الرسالة التي كتبها الباحث صاحب عودة عبيد وإشراف عليها الأستاذ الدكتور جبار عباس نعمة تضمنت دور المستشرقين في خدمة التراث الأدبي العربي ورؤيتهم للغزل العربي بصورة عامة والغزل العذري بصورة خاصة فضلاً عن مدى تضارب تلك الآراء بين هؤلاء المستشرقين من جهة وبين الدارسين العرب من جهة أخرى.

وقال اعلام الجامعة لـ(المستقلة) ان الرسالة تهدف إلى الكشف عن رؤية المستشرقين الخاصة للظاهرة العذرية والكشف عن حقيقة تلك الرؤية وسببها وبيان أوجه الشبه والاختلاف بين الدراستين الغربية والعربية.وبينت موقف المستشرقين اتجاه هذا اللون الشعري المعروف وبيان حقيقته.منوها بأن الرسالة

وتوصل الباحث في رسالتها الى أن المستشرقين قدموا خدمات جليلة للتراث الأدبي العربي من حيث يعلمون أو لا يعلمون، وتعددت نظرتهم للظاهرة العذرية فمنهم من كان منصفاً في دراسته لها وآخرون لم تخلُ دراستهم من بعض الآراء المغالية والمجحفة التي نادوا بها ، فيما زعم آخرون ان الحب العذري هو حب تمتزج فيه العواطف بين العفة واللاعفة، فضلاً عن بيان حقيقة ولادة هذا الغزل في البيئة العربية.

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