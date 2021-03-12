الغرف التجارية العراقية يوقع مذكرة تفاهم  لتطوير عمل القطاع الخاص

المستقلة/- وقع أتحاد الغرف التجارية العراقية ممثلاً برئيسه عبد الرزاق الزهيري، ومؤسسة الحوكمة للمدراء – GIoD العراق ممثلاً برئيس مجلس الامناء محمود البرزنجي، صباح أمس الخميس، في محافظة أربيل، مذكرة تفاهم وتعاون رغبة في تطوير العمل المؤسسي للتجار وشركات القطاع الخاص.

وجاء توقيع المذكرة وفق الإستراتيجية التي اقرها مجلس الاتحاد لعام ٢٠٢١ وما يشهده العالم من بناء القدرات واقرار مبدأ الشفافية في العمل التجاري واعتماد القطاع الخاص مع المنظومة العالمية.

وتتيح هذه المذكرة الاطارية عقد الدورات وورش العمل وتبادل الخبرات العالمية بين الاتحاد والمؤسسة.

وتعد مؤسسة الحوكمة للمدراء GIOD واحدة من أهم مراكز المديرين الموجودة حول العالم والتي تم تأسيسها من قبل مؤسسة التمويل الدولية IFC/ عضوة في مجموعة البنك الدولي.